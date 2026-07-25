이미지 크게보기 사진 = KBS 2TV '불후의 명곡'

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'불후의 명곡' 영탁이 무명 시절 함께 버틴 절친 김동준과의 우정을 과시했다.25일 방송된 KBS 2TV '불후의 명곡'에서는 영탁과 김동준의 특별한 인연이 공개됐다.이날 영탁은 김동준의 러브콜에 바로 수락을 하게 됐다며 "알고 지낸 지 10년이 넘었다"며 "제가 트로트를 시작할 때였고, 동준이도 멤버들과 같이 살다가 독립한 상태였다"라고 운을 뗐다."처음 만난 날부터 음악 이야기로 밤을 샜다"며 영탁과 김동준은 듀엣 무대를 꼭 해보고 싶었다고 밝혔다.이를 듣던 이찬원은 "힘들었던 무명 시절이 꽤 길었다. '미스터트롯'으로 잘 된 후에 형이 친한 사람 중에 유일한 연예인은 김동준이라고 했다"고 떠올렸다.영탁은 " 동준이가 제 응원을 정말 많이 해줬다. 동준이가 '연기대상'에서 최우수상을 수상할 때 내 새끼 상 타는 것처럼 기분이 좋았다"고 말해 뭉클함을 안겼다.당시 영탁은 축하무대로 동생을 응원했다고. 이에 이찬원은 "사랑하는 동생이 최우상을 받는 자리에 당당하게 축하 공연을 한 거 아니냐. 찐 우정이다"라고 말해 훈훈함을 자아냈다.영탁과 김동준은 데이식스의 '한 페이지가 될 수 있게'를 선곡했다며 "저희의 이야기가 담겨 있는 곡이다"라며 절친다운 끈끈한 무대를 선보여 눈길을 끌었다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr