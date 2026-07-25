사진=백지영 유튜브

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배우 정석원이 아내 백지영과 비교하며 가장으로서의 자존심과 부담감을 솔직하게 털어놨다.25일 백지영의 유튜브 채널에는 '백지영이 눈 돌아가 당장 살고싶다는 럭셔리 직원의 청담 아파트 월세는?'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 백지영과 정석원은 청담동의 한 럭셔리 아파트에서 생활 중인 제작진의 집을 찾았다. 제작진은 두 사람의 결혼 생활을 지켜보며 "원래는 능력 있는 사람을 만나야겠다고 생각했는데, 촬영을 다니다 보니 이상형이 바뀌었다. 잘생긴 사람이 최고인 것 같다"며 "백지영이 정석원의 꾸밈없는 모습까지 행복해하는 걸 보고 '저래야 결혼하는구나' 싶었다"고 말했다.백지영은 웃으며 "제일 중요한 건 유머 감각 코드가 맞는 것"이라고 강조했다. 그는 "남편은 내가 웃음이 많다고 하는데, 결혼하고 보니 내가 태어나서 제일 웃긴 사람이랑 결혼했더라. 날마다 웃는다는 게 정말 중요하다"고 말했다.이어 "잘생긴 것과는 또 다른 문제다. 이 사람은 나한테 정말 다정하다. 아무리 잘생겨도 무뚝뚝하면 더 얄밉다"며 "남자는 유머 감각이 있고 다정해야 한다. 사소한 것도 표현하고, '고맙다', '미안하다'는 말을 할 줄 알아야 한다"고 자신의 결혼관을 밝혔다.또 "주변을 보면 스펙을 보고 결혼한 사람들이 꽤 있는데, 위기가 왔을 때 서로 뭉치지 못하는 경우를 많이 봤다"며 서로를 향한 신뢰와 공감이 결혼 생활에서 가장 중요하다고 덧붙였다.백지영의 이야기를 듣던 정석원은 결국 참지 못하고 속마음을 털어놨다. 그는 "나도 할 말이 있다. 사람들이 그렇게 생각하지만 나도 자존심이 있다"며 말문을 열었다.정석원은 "물론 지금 내가 돈을 많이 못 버는 건 맞다. 하지만 연애할 때도 아내가 밥을 사면 나도 꼭 밥을 사야 하는 자존심이 있었다"며 "그 자존심 때문에 지금도 힘들다"고 고백했다.이어 "내가 다 갚을 거다. 눈을 빼서라도, 장기를 팔아서라도 갚고 싶은 마음이다. 그 정도로 자존심이 센 사람인데 이 사람한테는 게임이 안 된다. 뭘 해도 안 된다. 남자로서 자존심이 상한다"고 솔직한 심정을 털어놨다.백지영 역시 남편을 향한 굳건한 믿음을 드러냈다. 그는 "만약 전쟁이 나거나 누가 나를 공격한다면 이 사람이 목숨을 걸고 우리 가족을 지켜줄 거라는 믿음이 있다"고 말했다.이에 정석원은 "가장으로서 책임감이 있다. 사람들이 나를 그렇게 안 볼 수도 있지만 기다려 달라. 나 자기한테 다 갚아야 하니까 계산 다 해놨지? 진심으로 갚을 거다"라면서도 "조금 오래 기다려"라고 덧붙여 진지한 분위기를 웃음으로 마무리했다.한편 백지영과 정석원은 2013년 결혼해 슬하에 딸 하임 양을 두고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr