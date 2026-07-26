배우 추영우가 일본 도쿄에서 첫 단독 팬미팅을 성황리에 마쳤다./사진제공=제이와이드컴퍼니

배우 추영우가 일본 도쿄에서 첫 단독 팬미팅을 성황리에 마쳤다./사진제공=제이와이드컴퍼니

배우 추영우가 일본 도쿄에서 첫 단독 팬미팅을 성황리에 마쳤다./사진제공=제이와이드컴퍼니

배우 추영우가 일본 도쿄에서 첫 단독 팬미팅을 성황리에 마치며 현지 팬들과 특별한 시간을 보냈다. 지난해 드라마 종영 이후 차기작 공개를 앞둔 그는 팬들에게 새로운 작품을 예고하며 기대를 높였다.추영우는 지난 20일 일본 도쿄 라인 큐브 시부야(LINE CUBE SHIBUYA)에서 총 2회에 걸쳐 단독 팬미팅 '2026 CHOO YOUNG WOO FANMEETING [CHOO-prise!] in JAPAN'(이하 'CHOO-prise!')을 열고 팬들과 만났다.'CHOO-prise!'는 지난해 11월 오사카, 12월 사이타마에 이어 도쿄에서 처음 개최한 단독 팬미팅이다. 추영우는 공연장을 가득 메운 팬들의 환호 속에 일본어로 인사를 건네며 공연의 시작을 알렸다.추영우는 애니메이션 '너의 이름은' OST 'Sparkle'을 일본어로 부르며 분위기를 달궜다. 이어 올해 공개를 앞둔 ENA '연애박사'와 촬영 중인 넷플릭스 '롱 베케이션'에 대한 근황을 전하며 작품에 관한 이야기를 들려줬다. 차기작과 관련한 깜짝 스포일러도 공개해 팬들의 기대를 모았다.팬미팅은 추영우의 다양한 매력을 확인할 수 있는 코너들로 채워졌다. 그는 일상 속 미공개 사진을 공개하며 촬영 비하인드를 전했고, 회차별로 서로 다른 일본 음식 만들기에 도전하며 친근한 모습을 보여줬다. 리듬 게임과 그림 그리기 등 다양한 미션도 함께하며 팬들과 가까이 호흡했다.공연 후반에는 팬송 '시간이 멈췄으면'을 비롯해 아이묭의 'Marigold', 바운디의 'odoriko', 백넘버의 'Heroine', 레드윔프스의 '正解(Seikai)'를 가창하며 감미로운 무대를 선사했다.팬미팅을 마친 추영우는 "후추(팬덤명) 여러분 덕분에 행복한 하루를 보냈다. 팬분들의 환호에 제가 오히려 좋은 에너지를 얻고 간다. 변함없이 늘 곁에서 응원해 주셔서 감사드린다. 앞으로도 배우 추영우로서 좋은 연기 보여드릴 수 있도록 노력하겠다"라고 소감을 전했다.추영우는 지난해 7월 종영한 tvN '견우와 선녀' 이후 아직 방송된 드라마는 없다. 지난해 12월 영화 '오늘 밤, 세계에서 이 사랑이 사라진다 해도'로 관객과 만났으며, 올해는 ENA '연애박사' 공개를 앞두고 있다. 이와 함께 넷플릭스 '롱 베케이션'과 '중증외상센터 시즌2'에 캐스팅됐다고 알려졌다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr