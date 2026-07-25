이미지 크게보기 사진 = MBN '김주하의 데이앤나잇'

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'김주하의 데이앤나잇' 가수 진성이 생계를 위해 30가지가 넘는 직업을 전전했다고 밝혔다.25일 방송된 MBN '김주하의 데이앤나잇'에는 40년 우정을 이어온 트로트 가수 강진과 진성이 출연해 서로의 무명 시절과 인생 이야기를 꺼냈다.진성은 가장 먼저 밤무대를 전전하던 시절을 떠올렸다. 그는 "나이트클럽에서 노래를 부르면 땅콩을 던지는 사람들도 있었다.그런 생활이 오래 이어졌고 "야간업소를 계속 돌다 보니 일이 끝나면 가슴속이 늘 공허했다"고 털어놨다.이어 "일 끝나면 한잔하니까 생맥주집 외상값, 순대 아주머니한테 외상값 줘야지, 돈을 벌어도 남는 게 없었다"고 말해 웃음을 자아냈다.무대 밖 현실도 쉽지 않았다고 했다. 진성은 "먹고살려고 직업만 30가지가 넘었다. 노점도 해보고 리어카를 끌고 과일도 팔았다. 조적, 미장, 타일 일도 했고 직업 안내소도 운영했다"고 말했다.이어 "건축 일을 작게 하다 보니 현장 인부들을 일을 보내야 된다. 인력 관리도 하고, 현장 일도 하고 끝나면 막걸리를 한잔 하는 거다"라며 "가수 일을 하면서 한 거다"라고 말해 놀라움을 안겼다.30년 무명 생활 동안 생계를 위해 일했다며 진성은 "건축 일이 끝나면 무대 복장 입고 지하철 타고 업장에 갔다. 등에 땀이 절절하게 나는 거다"라며 치열했던 당시 상황을 떠올렸다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr