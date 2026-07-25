이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '안선영의 이중생활'

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방송인 안선영이 임신 중 어머니와 절연했던 사연을 털어놨다.지난 23일 유튜브 채널 '안선영의 이중생활'에는 '부모님의 이런 행동, 치매 초기일 수도 있습니다 | 안선영이 경험한 엄마의 치매 조기 신호'라는 제목의 영상이 게재됐다.영상에서 안성영은 치매를 겪는 어머니의 모습을 공개한 이후 관련 경험을 묻는 반응이 이어졌고, 안선영은 그동안 말하지 않았던 가족사를 처음 꺼냈다.그는 "잠이 들어 전화를 못 받았는데 일부러 피한다고 생각하셨는지 집으로 찾아오셨다"며 "욕을 하시고 감정을 주체하지 못하다가 결국 제 머리채를 잡으셨다"고 말했다.이어 "너무 충격을 받아 '엄마도 아니다. 인연을 끊고 싶다'고 했고 아이를 낳을 때까지 만나지 않았다"며 "사실 출산할 때도 어머니를 부르고 싶지 않았다. 너무 충격을 받아 의절했다"며 임신 당시 어머니와 절연하게 됐다고 말했다.안선영은 "그때는 정말 성격이 변했다고만 생각했는데 지금 와서 보니 치매 초기 증상이었다. 감정 조절을 못하고 인격이 괴팍해진다"고 말했다.이후에도 어머니의 변화에 대해 그는 "모피코트와 금 시계가 없어졌다며 저를 의심했고 경비실 CCTV를 확인하려고 경찰까지 부르려고 했다"며 "치매는 단순히 깜빡깜빡하는 병이 아니라 과거와 현재의 기억이 뒤섞여 본인이 믿는 대로 기억하는 경우가 있었다"고 설명했다.반복되는 변화를 이상하게 여긴 가족은 전문의를 찾았고, 검사 결과 어머니는 알츠하이머 진단을 받았다.안선영은 "빨리 발견해 치료를 시작한 덕분에 진행이 비교적 천천히 이어졌고 지금도 간단한 의사소통을 하거나 한 달에 한 번 정도 외출을 함께할 수 있다"고 전했다.현재 어머니는 전문 요양시설에서 생활하고 있다. 안선영은 "환자를 집에서만 돌보다 보면 가족 모두가 지칠 수 있다"며 "믿을 수 있는 시설을 최대한 빨리 알아보고 미리 대기를 걸어두는 것이 현실적인 방법"이라고 조언했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr