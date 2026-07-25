이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '정가은 탐구생활'

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방송인 정가은이 결혼과 이혼 과정을 솔직하게 털어놨다.25일 '정가은 탐구생활' 채널에는 정가은이 출연해 결혼 생활부터 이혼 이후의 이야기, 홀로 딸을 키우며 겪은 속내를 털어놓는 모습이 공개됐다.정가은은 "이혼한 뒤 새로운 사람을 만나기도 했다. 그런데 일이 너무 바빠지면서 만날 시간이 점점 줄었고 결국 내가 먼저 헤어지자고 했다"고 돌아봤다.당시 결혼을 결심했던 이유도 솔직하게 털어놨다. 그는 "그때는 결혼이 너무 하고 싶었다. 외로움도 많이 탔고 사람을 좋아하면 단점은 안 보이고 좋은 점만 크게 보였다. 그러다 아이가 생기면서 '이건 결혼하라는 운명이구나'라고 생각했다"고 회상했다.그러면서 "연애만으로는 생활방식을 절대 알 수 없다. 같이 먹고 자고 살아봐야 아는 건데 우리는 라이프스타일이 너무 달랐다. 그 사람이 좋지 않은 문제가 있었다는 건 이혼한 뒤에야 알았고, 그 일 때문에 헤어진 건 아니었다"고 선을 그었다.또 "내가 안 맞아서 헤어졌다고 아이에게 아빠라는 존재까지 없애고 싶지는 않았다. 최대한 아빠를 만나게 해주려고 했는데 잘 안 됐다"고 씁쓸해했다.전남편에 대해서 정가은은 "이혼하고 2년 정도 지나 상황을 알게 됐다. 돈이 엄청나게 오간 흔적이 있었는데 내가 확인했을 때는 통장에 남은 돈이 하나도 없었다. 마지막 기록은 해외 출국뿐이었고 그 뒤로는 연락이 완전히 끊겼다"고 밝혔다.제작진이 양육비에 대해 묻자 그는 "양육비는 무슨 양육비냐. 이혼한 뒤에도 돈을 빌려달라는 연락을 하더라"며 허탈한 웃음을 지었다.딸을 떠올리며 안타까운 마음도 감추지 못했다. 그는 "일곱 살쯤 '왜 나는 아빠랑 같이 안 살아?', '아빠한테 전화하면 안 되냐'고 묻더라. 슬프게 말하면 안 될 것 같아서 '엄마도 연락이 안 된다'고 담담하게 이야기했다"고 전했다.이어 "조금 더 컸을 때는 엄마와 아빠가 함께 살지 않는 이유를 차근차근 설명해줬다"고 덧붙였다.태권도 학원에서 있었던 일도 잊지 못한다고 했다. 정가은은 "부모님이 함께하는 행사였는데 '아빠들 앞으로 나오세요'라는 말을 듣는 순간 정말 마음이 무너졌다. 그럴 때마다 아이에게 너무 미안했다"고 고백했다.끝으로 그는 "예전에는 이 이야기를 하고 싶지 않았다. 하지만 우리 구독자들에게만큼은 거짓 없이 있는 그대로 이야기하고 싶었다"고 진심을 전했다.한편 정가은은 2016년 한 사업가와 결혼했으나 전 남편이 132억 원의 사기 혐의를 받으면서 결혼 2년 만에 이혼했다. 정가은은 이혼 이듬해 전 남편을 특정 경제 범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반, 사기죄로 고소했다. 전 남편은 2015년 12월부터 2018년 5월까지 정가은 명의의 통장을 이용해 132억 원 이상을 편취한 것으로 알려졌다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr