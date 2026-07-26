사진 = KBS2TV '결혼의 완성' 캡처

사진 = KBS2TV '결혼의 완성' 캡처

남궁민이 아내 이설을 구하려다 살인 및 납치 혐의를 뒤집어쓰고 경찰에 체포되는 비극을 맞았다.지난 25일 밤 9시 20분 방송된 KBS2TV '결혼의 완성'(연출 김정현, 김민태/극본 정재하)7회에서는 창고에 갇혀 있던 한세윤(이설 분)을 구출해 도망치던 강태주(남궁민 분)가 노만희(김대명 분)와 최경애(이상희 분) 부부의 악랄한 습격을 받는 긴박한 상황이 그려졌다.이날 방송에서는 감금 장소에서 벗어나던 중 노만희의 기습을 받아 대치하게 된 강태주는 한세윤을 제압하려던 최경애의 시도를 저지하며 반격에 성공했다. 몸을 가누지 못하는 상황에서도 최경애는 노만희에게 상대를 당장 살해하라고 악에 받쳐 소리쳤다.총까지 발사하며 집요하게 뒤를 쫓던 노만희는 고의로 교통사고를 일으켜 강태주와 한세윤의 발을 묶었다. 삽을 들고 위협하는 노만희의 거센 공격에 강태주가 맹렬히 맞섰으나 전세를 뒤집기에는 역부족이었다.노만희가 돌을 들어 강태주를 내려치려 하자 한세윤은 몸을 던져 제지했다. 한세윤마저 밀쳐낸 노만희가 다시 위협을 가하려는 순간 경찰들이 현장에 도착하면서 노만희는 황급히 자리를 피했다.가게로 도망친 노만희는 부상당한 최경애를 챙기려 했으나 최경애는 "혼자 가고 나중에 다시 찾아오라"며 강하게 떠밀었다. 노만희가 떠난 직후 현장에 도착한 경찰들은 최경애를 현행범으로 체포했다. 억울하게 납치와 살해교사, 절도 혐의를 받게 돼 수갑이 채워진 강태주는 끌려가는 와중에도 의식을 잃은 한세윤의 이름만 외치며 절규했다.구급차로 이송돼 정신을 차린 한세윤은 강태주가 누명을 쓴 채 경찰에 끌려갔다는 사실을 파악하고 형사들에게 진실을 폭로했다. 한세윤은 "강태주가 범인이 아니다"라며 자신을 납치한 남성과 피해자인 척 위장해 함께 감금되어 있던 여성이 진짜 범인 부부라고 밝혀 향후 전개에 대한 궁금증을 높였다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr