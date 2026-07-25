이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '뜬뜬-핑계고'

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배우 이동욱이 작품을 위해 7kg을 증량한 뒤 다시 감량해야 했던 고충을 털어놨다.25일 유튜브 채널 '뜬뜬' 콘텐츠 '여름 방학 특강은 핑계고'에는 게스트로 이동욱이 출연했다.영상에서 김혜준은 이동욱을 향해 "지금 멜로 찍고 계시지 않나. 오빠가 살을 엄청 빼고 나타났더라. 깜짝 놀랐다"라고 말했다.한층 야윈 모습에 이동욱은 "'킬러들의 쇼핑몰' 할 때 최소 7kg 이상 증량했다. 평균 체중이 74~75kg 정도인데 그때는 82kg까지 갔다"며 "캐릭터가 용병 출신 킬러라 체중을 늘려야 했다"라며 작품을 위해 몸무게를 증량했다고 얘기했다.허경환이 "찌우는 게 쉽지 않다"라고 하자 이동욱은 "하루에 5끼를 먹는데 닭가슴살, 소고기 같은 걸로 먹는다. 되게 힘들다"라며 체중 증량의 고충에 대해 전했다.이어 이동욱은 "'러브 어페어'에서 공무원 역할을 맡았는데 그 몸으로 공무원을 하기에는 안 어울리더라"며 "그래서 지금 7kg을 뺐다. 예전만큼 쉽지 않아서 감량을 위해 유산소를 100분씩 했다. 천국의 계단 50분, 자전거 50분을 탔다. 지금은 73kg 정도"라고 전했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr