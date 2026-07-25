이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 ‘하하PD’

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개그맨 정형돈이 KBS 공개 코미디 '개그 콘서트'를 떠나 다른 방송사에 출연했던 당시를 떠올렸다.25일 ‘하하PD’ 채널에는 "[ㅈㄸㄸ원정대6] 무한도전 VS ㅈㄸㄸ원정대"라는 제목의 영상이 게재됐다.영상에는 하하, 양상국, 김원효, 박영진과 함께 이야기를 나누던 정형돈이 방송사 이적 직후 겪었던 일을 꺼냈다.양상국은 “우리 입장에서는 형이 거의 신 같은 존재였다. 예능으로 정말 크게 성공한 선배였다”고 말했고, 김원효 역시 “‘개그콘서트’ 녹화장에 형이 오면 다들 ‘정형돈이다’ 하면서 웅성거렸다”고 당시를 떠올렸다.이에 정형돈은 “너희가 지금 예능하는 것도 나한테 감사해야 한다”고 웃으며 받아친 뒤 “내가 ‘개그콘서트’ 계약이 끝나자마자 다른 방송사로 넘어간 최초의 공채 개그맨이었다. 공개 코미디를 하다가 예능('무한도전')으로 간 것도 내가 처음이었다”고 밝혔다.이어 “예능을 해보겠다고 방송사를 옮겼는데 KBS에서는 출연 정지였다”고 말했다.오랫동안 매주 수요일이면 습관처럼 찾았던 ‘개그콘서트’ 녹화장을 방송을 그만둔 뒤에도 찾았지만, 그곳의 분위기는 이전과 완전히 달라져 있었다고 했다.정형돈은 “그때는 외부 사람처럼 이방인 취급을 받았다. 인사도 안 시켰다”고 당시를 돌아봤다.특히 두 번 연속 KBS를 찾았을 때는 예상치 못한 이야기를 들었다고 밝혔다.그는 “김대희 형이 나를 따로 부르더니 ‘형돈아, 오지 마라. 위에서 너 오면 배신자라고 인사도 받지 말라고 한다’고 하더라”며 당시 상황을 그대로 전했다.하하가 “‘상상플러스’는 어떻게 출연하게 된 거냐”고 묻자 정형돈은 “그건 당시 소속사 대표가 엄청나게 로비해서 겨우 풀린 거였다”고 답했다. 이어 “그때는 진짜 ‘개그콘서트’에 가면 인사를 안 받아줬다”고 다시 한번 강조했다.이를 들은 김원효가 “그래서 우리한테 인사받으려고 온 거였냐”고 농담하자, 정형돈은 “너희 급 인사받아서 뭐 하냐”고 받아치며 웃음을 안겼다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr