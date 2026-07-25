'뿅뿅 지구오락실2' 벌칙으로 시작된 '우주떡집'이 베일을 벗는다./사진=텐아시아DB

'뿅뿅 지구오락실2' 벌칙으로 시작된 '우주떡집'이 베일을 벗는다./사진=tvN 방송 화면 캡처

'뿅뿅 지구오락실2' 벌칙으로 시작된 '우주떡집'이 베일을 벗는다.tvN '우주떡집'은 '뿅뿅 지구오락실2'에서 토롱이가 만든 방 탈출 미션에 실패한 이은지, 미미, 이영지, 안유진의 벌칙 수행기를 담은 예능이다. 오는 31일 오후 8시 35분 첫 방송 된다.1회 예고 영상에는 떡을 뽑는 작업부터 다양한 떡 요리를 만들기까지, 떡집 운영에 도전하는 네 사람의 모습이 담겼다.메인 셰프를 맡은 이영지는 "최상의 품질과 맛으로 여러분들의 눈과 귀와 혀와 비주얼, 시각과 미각과 맛각(?)과 촉각과 모든 것을 만족시켜 드리겠습니다"라며 "저희 한번 믿고 돈 쓰세요!"라고 외쳐 웃음을 자아낸다. 떡집 운영이 처음인 네 사람이 어떤 메뉴를 완성하고 손님들의 마음을 사로잡을 수 있을지 관심이 쏠린다.이번 '우주떡집'에서는 고된 노동 현장뿐 아니라 노사 갈등, 서울 상경 등 다양한 에피소드도 펼쳐진다. '뿅뿅 지구오락실' 시리즈에서 다져온 네 사람의 팀워크와 티키타카는 물론, 떡집에서 새롭게 만들어질 관계성도 관전 포인트다.tvN은 개국 20주년을 맞아 새로운 브랜드 캠페인 '20tvN 즐거움 바캉스'를 진행한다. 8월 23일까지 '우주떡집', '유 퀴즈 온 더 블럭', '놀라운 토요일' 등 프로그램을 시청하거나 tvN이 선정한 드라마·예능 촬영지를 방문한 인증 사진을 남기면 캠페인에 참여할 수 있다. 자세한 내용은 tvN 홈페이지와 SNS를 통해 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr