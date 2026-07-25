사진 = 송가인 인스타그램

사진 = 송가인 인스타그램

사진 = 송가인 인스타그램

송가인이 화이트와 블랙을 겹쳐 입은 상의에 베이지 와이드 팬츠를 매치하고 다양한 구도로 세련된 비주얼을 선보였다.송가인은 최근 자신의 인스타그램에 "행복하면 됐찌"라는 멘트와 사진을 공개했다.공개된 사진에는 송가인이 흰 벽과 원목 바닥으로 꾸며진 실내에서 양손을 바지 주머니에 넣고 한쪽 다리를 앞으로 내민 모습이 담겼다. 화이트 반소매 티셔츠 위에 블랙 슬리브리스 톱을 겹쳐 입고 베이지 와이드 팬츠를 매치했으며 블랙 슈즈와 긴 펜던트 목걸이로 깔끔한 포인트를 더했다.커다란 사선 창이 있는 계단에서 송가인은 손을 주머니에 넣은 채 카메라를 올려다보며 옅은 미소를 짓고 있다. 뒤로 넘겨 단정하게 정리한 긴 머리와 또렷한 아이 메이크업이 얼굴선을 강조하고 손목의 시계와 팔찌가 차분한 스타일에 세련된 분위기를 더했다.위에서 내려다본 컷에서 송가인은 흰색 난간 사이에 서서 고개를 들어 렌즈를 응시했다. 높은 각도에도 선명한 이목구비가 돋보였고 블랙 상의와 베이지 팬츠의 색상 대비가 전체적인 스타일을 또렷하게 완성했다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "진짜 제가 넘 좋아하는 배우님", "늘행복했으면좋겠어요" 등의 댓글을 달았다. 송가인은 키 153에 몸무게 44kg로 알려졌다.한편 1986년생인 송가인은 40세이며 TV조선 '식객 허영만의 백반기행'에 출연해 자신을 둘러싼 '가짜뉴스'에 해명한 바 있다. 송가인은 방송에서 "서울 강남구 역삼동에 사는 중인데 제 집은 아니고 전세로 살고 있다"고 설명했다. 허영만이 "그동안 집 여러 채 살 돈 벌었지 않나"라고 묻자 송가인은 "사람들이 그렇게 생각하더라"며 "유튜브 가짜 뉴스도 보면 저는 이미 건물을 산 사람이고 누구랑 결혼해서 애가 둘이라 하고 200억 재산이 있다고 하는데 가짜 뉴스 보지 마시라"고 당부했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr