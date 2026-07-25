'나솔사계'가 최종 선택을 앞두고 예고편을 공개했다. / 사진제공=ENA·SBS Plus

'나솔사계'가 최종 선택을 앞두고 예고편을 공개했다. / 사진제공=ENA·SBS Plus

'나솔사계'에서 8기 영수를 둘러싼 여자 2호와 여자 3호의 삼각관계가 이어진다.오는 30일 방송되는 ENA와 SBS Plus 예능 '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다'(이하 '나솔사계')에서는 8기 영수와 여자 2호, 여자 3호의 '2:1 데이트'와 최종 선택 과정이 공개된다.공개된 예고편에서 여자 3호는 8기 영수와 여자 2호 사이에서 눈물을 보인다. 그는 "앗, 눈물이 나왔다"며 휴지로 얼굴을 가리고 "이런 꼴 보이려고 나온 건 아닌데"라고 털어놓는다.이어 "(8기 영수와 여자 2호 님 사이에서) 방해가 되는 요소가 되고 싶진 않았다"며 자신의 마음을 전한다. 하지만 여자 2호는 여자 3호의 이야기를 듣던 중 자리를 뜨며 불편한 기색을 보인다. 갑작스럽게 달라진 분위기에 8기 영호는 한숨을 내쉰다.이후 출연자들은 최종 선택을 앞두고 한자리에 모인다. 8기 영수는 "발 없는 새가 발 있는 새가 되는 시간이었다"라며 그동안의 시간을 돌아본다.이어 여자 2호와 여자 3호를 차례로 언급한 뒤, 한 사람에게 "우리의 사랑이 계속됐으면 좋겠습니다"라고 고백한다. 8기 영수가 최종 선택에서 누구를 향해 마음을 전할지 관심이 쏠린다.'나솔사계'는 매주 목요일 밤 10시 30분 ENA와 SBS Plus에서 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr