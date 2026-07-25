사진 = 임영웅 인스타그램

사진 = 임영웅 인스타그램

임영웅이 뉴욕을 배경으로 한 감각적인 일상 사진과 여유로운 식사 순간을 공개하며 세련된 분위기를 전했다.임영웅은 자신의 인스타그램에 "Oheeryu joah"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.사진에서 임영웅은 고층 빌딩과 울창한 나무가 어우러진 도심 공원을 배경으로 바위 위에 서 있다. 하늘색 스트라이프 셔츠에 느슨하게 푼 넥타이, 와이드한 검은 팬츠를 매치한 스타일링으로 한쪽을 바라보며 자연스럽게 포즈를 취했고, 뉴욕의 도시 풍경과 함께 시원한 비율이 돋보였다.다른 사진에서 임영웅은 같은 셔츠와 넥타이 차림으로 레스토랑 테이블에 앉아 와인잔을 가까이 들고 향을 맡는 모습이다. 테이블 위에는 여러 잔의 와인잔과 식기가 놓여 있고, 뒤편에는 와인을 들고 있는 직원이 함께 담기며 차분한 식사 분위기를 완성했다.이를 본 팬들은 "비쥬얼은 짱이야 " "늘 응원합니다" "뉴욕에서도 지지 않는 진짜 비율 환상이다" "화이팅" "왕자님" " 뉴욕보이는 멜빵 대신 넥타이구만" 등의 댓글을 달았다.한편 임영웅은 1991년생으로 35세이다. 임영웅은 오는 9월 4일부터 3일간 고양종합운동장 주경기장에서 'M HERO - THE STADIUM 2'(엠 히어로 - 더 스타디움 2) 콘서트를 개최한다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr