사진 = 29기 옥순 인스타그램

사진 = 29기 옥순 인스타그램

사진 = 29기 옥순 인스타그램

사진 = 29기 옥순 인스타그램

'나는솔로' 29기 옥순이 푸른 자연을 배경으로 한 감성 가득한 일상을 공개하며 청초한 비주얼을 뽐냈다.29기 옥순은 인스타그램에 "무지개를 찾아라"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.사진에서 29기 옥순은 잔디와 연못이 펼쳐진 야외 공간에 놓인 초록색 의자에 앉아 크림빛 스트라이프 민소매 원피스를 입고 한 손으로 이마를 가볍게 감싼 채 미소를 짓고 있다. 뒤편으로는 분수가 시원하게 물줄기를 뿜고 울창한 나무들이 둘러싸여 있어 한여름의 여유로운 분위기를 더했다.이어진 사진에서 29기 옥순은 같은 장소에서 의자에 걸터앉아 카메라를 향해 환한 미소를 짓고 있다. 한 손에는 휴대전화를 들고 자연스럽게 몸을 돌린 모습이 편안한 분위기를 자아내며, 연못과 분수가 어우러진 풍경이 시원한 감성을 완성했다.다른 사진에서 29기 옥순은 분수를 배경으로 두 손을 모은 채 카메라를 바라보고 있다. 긴 생머리와 슬림한 실루엣이 돋보이는 원피스 차림이 청순한 매력을 한층 부각했고, 햇살을 받은 자연 풍경이 맑은 분위기를 더했다.또 다른 사진에서 29기 옥순은 흰 꽃이 풍성하게 핀 수국 앞에서 몸을 살짝 숙인 채 옆을 바라보며 은은한 미소를 짓고 있다. 화사한 꽃과 차분한 의상이 조화를 이루며 자연 속에서 더욱 돋보이는 청초한 비주얼을 완성했다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "무지개고 뭐고 웅니얼굴만 보임" "그대 두 눈에 쌍무지개가" "내스타일" 등의 댓글을 달았다.앞서 SBS Plus·ENA 연애 프로그램 '나는솔로' 연상연하 특집에 출연한 29기 옥순은 29기 영수와 최종커플이 됐다. 이후 두 사람은 라이브 방송에서 현실 커플임을 밝혔으나 이후 결별했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr