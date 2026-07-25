'나는솔로' 29기 옥순이 푸른 자연을 배경으로 한 감성 가득한 일상을 공개하며 청초한 비주얼을 뽐냈다.
29기 옥순은 인스타그램에 "무지개를 찾아라"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다. 사진에서 29기 옥순은 잔디와 연못이 펼쳐진 야외 공간에 놓인 초록색 의자에 앉아 크림빛 스트라이프 민소매 원피스를 입고 한 손으로 이마를 가볍게 감싼 채 미소를 짓고 있다. 뒤편으로는 분수가 시원하게 물줄기를 뿜고 울창한 나무들이 둘러싸여 있어 한여름의 여유로운 분위기를 더했다. 이어진 사진에서 29기 옥순은 같은 장소에서 의자에 걸터앉아 카메라를 향해 환한 미소를 짓고 있다. 한 손에는 휴대전화를 들고 자연스럽게 몸을 돌린 모습이 편안한 분위기를 자아내며, 연못과 분수가 어우러진 풍경이 시원한 감성을 완성했다.
다른 사진에서 29기 옥순은 분수를 배경으로 두 손을 모은 채 카메라를 바라보고 있다. 긴 생머리와 슬림한 실루엣이 돋보이는 원피스 차림이 청순한 매력을 한층 부각했고, 햇살을 받은 자연 풍경이 맑은 분위기를 더했다. 또 다른 사진에서 29기 옥순은 흰 꽃이 풍성하게 핀 수국 앞에서 몸을 살짝 숙인 채 옆을 바라보며 은은한 미소를 짓고 있다. 화사한 꽃과 차분한 의상이 조화를 이루며 자연 속에서 더욱 돋보이는 청초한 비주얼을 완성했다.
이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "무지개고 뭐고 웅니얼굴만 보임" "그대 두 눈에 쌍무지개가" "내스타일" 등의 댓글을 달았다.
앞서 SBS Plus·ENA 연애 프로그램 '나는솔로' 연상연하 특집에 출연한 29기 옥순은 29기 영수와 최종커플이 됐다. 이후 두 사람은 라이브 방송에서 현실 커플임을 밝혔으나 이후 결별했다.
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr
29기 옥순은 인스타그램에 "무지개를 찾아라"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다. 사진에서 29기 옥순은 잔디와 연못이 펼쳐진 야외 공간에 놓인 초록색 의자에 앉아 크림빛 스트라이프 민소매 원피스를 입고 한 손으로 이마를 가볍게 감싼 채 미소를 짓고 있다. 뒤편으로는 분수가 시원하게 물줄기를 뿜고 울창한 나무들이 둘러싸여 있어 한여름의 여유로운 분위기를 더했다. 이어진 사진에서 29기 옥순은 같은 장소에서 의자에 걸터앉아 카메라를 향해 환한 미소를 짓고 있다. 한 손에는 휴대전화를 들고 자연스럽게 몸을 돌린 모습이 편안한 분위기를 자아내며, 연못과 분수가 어우러진 풍경이 시원한 감성을 완성했다.
다른 사진에서 29기 옥순은 분수를 배경으로 두 손을 모은 채 카메라를 바라보고 있다. 긴 생머리와 슬림한 실루엣이 돋보이는 원피스 차림이 청순한 매력을 한층 부각했고, 햇살을 받은 자연 풍경이 맑은 분위기를 더했다. 또 다른 사진에서 29기 옥순은 흰 꽃이 풍성하게 핀 수국 앞에서 몸을 살짝 숙인 채 옆을 바라보며 은은한 미소를 짓고 있다. 화사한 꽃과 차분한 의상이 조화를 이루며 자연 속에서 더욱 돋보이는 청초한 비주얼을 완성했다.
이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "무지개고 뭐고 웅니얼굴만 보임" "그대 두 눈에 쌍무지개가" "내스타일" 등의 댓글을 달았다.
앞서 SBS Plus·ENA 연애 프로그램 '나는솔로' 연상연하 특집에 출연한 29기 옥순은 29기 영수와 최종커플이 됐다. 이후 두 사람은 라이브 방송에서 현실 커플임을 밝혔으나 이후 결별했다.
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr
ADVERTISEMENT
© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT