'최우수산'에서 붐의 3세 딸 윤서가 방송에 첫 출연한다. / 사진제공=KBS '최우수산'

'최우수산'에서 붐의 3세 딸 윤서가 방송에 첫 출연한다. / 사진제공=KBS '최우수산'

'최우수산'이 역대 최연소 게스트들의 출연을 예고한 가운데 붐의 첫째 딸이 처음으로 방송에 출연해 눈길을 끈다. 최근 시청률 부진으로 고개를 숙인 '최우수산'에 시청률을 견인할 기회가 될지 주목된다.오는 26일 방송되는 MBC 예능 '최우수산' 10회에서는 장동민의 딸 지우와 아들 시우, 허경환의 조카 리아, 붐의 첫째 딸 윤서가 함께 산행에 나선다.붐의 첫째 딸 윤서는 처음으로 방송에 출연했다. 3세 윤서는 아빠를 따라 효과음을 내고 붐의 유행어인 "읏짜"를 선보이며 존재감을 보여준다. 붐의 밝은 성격을 닮은 윤서의 모습이 관심을 끌 전망이다.허경환의 조카 리아는 삼촌과 유쾌한 호흡을 보여준다. 리아는 허경환이 카피바라를 닮았다는 이유에 대해 "다리가 짧아서"라고 말해 웃음을 안긴다. 이어 "삼촌 모솔(?)이다"라는 발언으로 허경환을 당황하게 만든다.장동민의 딸 지우와 아들 시우도 출연한다. 두 사람은 '최우수산'의 시그니처 포즈를 함께 선보인다. 언어지능 상위 1%로 알려진 지우에 이어 시우 역시 뛰어난 언어 능력을 보여줄 예정이다.'최우수산'은 10회는 26일 오후 6시 5분에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr