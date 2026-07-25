기안84가 전현무에 대한 서운함을 토로했다. / 사진=MBC '나 혼자 산다' 방송 캡쳐

기안84가 전현무에 대한 서운함을 토로했다. / 사진=MBC '나 혼자 산다' 방송 캡쳐

만화가 겸 방송인 기안84가 전현무에 대한 서운함을 토로했다.지난 24일 방송된 MBC 예능 '나 혼자 산다'에서는 나라, 민호, 기안84가 모여 냉제육을 곁들인 비빔라면 먹방을 선보였다. 출연진은 연신 감탄을 쏟아냈고 배나라는 "너무 맛있게 먹어줘서"라고 말하며 뿌듯한 심정을 밝혔다. 기안84는 "종일 뛰니까 계속 들어가더라"라고 회상했다. 이에 전현무는 "오해가 있는 것 같은데 안 뛰어도 맛있다"라고 소신을 밝혔다.기안84는 "나는 현무 형이 한번 같이 뛰어주길 바랐다"며 전현무를 향한 서운함을 토로했다. 그는 "(전현무가) 절대 같이 안 뛰겠다고 거절해놓고, 나중에 다른 곳에서 '펀런(Fun Run)'을 하고 다니더라"라고 말했다. 민호는 "형이 속상했네"라며 기안84를 다독였고 배나라는 "이 말을 듣고 현무형이 같이 뛰어줄지도 모른다"고 하자 기안84는 "안 할 것 같다"고 단호하게 말했다.스튜디오에서 이 모습을 지켜보던 코쿤은 "이 크루가 되게 신기하다"며 "힐링도 되고 살갑기도 하지만 뒷담화도 있다"고 말해 웃음을 자아냈다. 민호는 "전현무가 없으면 안 된다"며 "우리가 뛰는데 기안84가 없는 거랑 똑같다"라고 말해 훈훈함을 안겼다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr