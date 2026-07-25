강훈이 과거 지예은과의 러브라인을 언급한다. / 사진제공=SBS '런닝맨'

강훈이 과거 지예은과의 러브라인을 언급한다. / 사진제공=SBS '런닝맨'

배우 강훈이 '런닝맨'에서 과거 지예은과의 러브라인을 언급하며 티키타카를 보여준다.오는 26일 방송되는 SBS 예능 '런닝맨'에서는 '목표는, 최애 사원' 레이스가 이어진다. 이날 멤버들은 가장 많은 금괴를 차지하기 위해 직장 생활과 관련된 주제를 놓고 토론을 벌인다.첫 번째 미션은 직장인들이 한 번쯤 고민해 봤을 법한 상황을 두고 의견을 나누는 '과몰입 토론 배틀'이다. 토론 주제로 '출근 시간이 9시라면 9시까지 출근해도 된다 VS 안 된다' 등 현실적인 내용이 등장하자 멤버들은 각자 입장을 내세우며 설전을 펼친다.김혜준은 "회사는 6시간만큼의 직원 능력을 산 거지, 컴퓨터 켜고 준비하는 시간을 산 게 아니다"라고 주장하며 자신의 의견을 밝혔다. 이후 '사내 연애 해도 된다 VS 안 된다'를 두고 멤버들의 토론이 이어진다. 이 과정에서 실제 경험담과 과거 이야기가 나오며 토론은 서로의 연애사를 파헤치는 분위기로 흘러 웃음을 안긴다.강훈의 등장으로 지예은과의 과거 러브라인도 다시 언급된다. 지예은은 강훈을 보자 "오빠 미안해"라고 인사를 건넸고, 강훈은 "기사로 봤다. 나는 철저히 이용당했다"고 말해 웃음을 자아낸다.이어 강훈이 지예은의 남자친구에 대해 "어떤 매력이 있는지 봤다. 멋있더라"고 말하자 멤버들은 "왜 다 모니터하고 있냐"며 놀린다. 지예은 역시 "있을 때 잘하지"라고 받아치며 두 사람의 티키타카를 보여준다.'런닝맨'은 매주 일요일 오후 6시 10분에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr