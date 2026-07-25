이동욱이 체중 관리 비결을 밝혔다. / 사진=텐아시아DB

이동욱이 체중 관리 비결을 밝혔다. / 사진=텐아시아DB

배우 이동욱이 철저한 자기관리 비법과 뚜렷한 이목구비로 인한 남다른 고충을 털어놨다.25일 유튜브 채널 '뜬뜬'의 '핑계고'에는 이동욱과 김혜준이 출연해 입담을 뽐냈다. 두 사람은 죄근 공개된 디즈니+ 오리지널 시리즈 '킬러들의 쇼핑몰2'에 출연했다.이동욱은 작품마다 체중을 다르게 관리한다고 언급했다. 그는 "평균 체중이 74kg~75kg 정도인데 '킬러들의 쇼핑몰' 때는 7kg 이상 증량했다"며 "새 작품에서 공무원 역을 맡아 다시 7kg을 뺐다"고 밝혀 주변을 놀라게 했다. 체중 관리를 위해 천국의 계단 50분, 자전거 50분 등 100분에 달하는 지독한 유산소 운동을 소화했다고 설명했다.남다른 피부 관리법도 언급했다. 이동욱은 "보통 세수할 때 (손을) 아래위로 하지 않냐"고 말했다. 이동욱은 눈이 깊고 코가 높아 그렇게 하면 눈 안쪽의 메이크업은 지워지지 않는다고 밝혔다. 그래서 그는 안쪽까지 닦아내기 위해 손을 가로로도 움직인다며 시범을 보였다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr