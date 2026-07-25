사진 = 31기 경수 인스타그램

'나는솔로' 31기 경수가 카페에서 31기 순자와 함께한 편안한 일상을 공개하며 시선을 모았다.31기 경수는 인스타그램 스토리에 순자와 함께한 데이트 사진을 공유했다.사진에서 31기 경수는 카페 소파에 편안하게 기대앉아 스마트폰을 들고 미소를 짓고 있다. 흰색 반소매 티셔츠를 입은 편안한 차림에 안경을 목 부분에 걸친 모습이 담겼고 거울을 통해 촬영한 구도가 공간 전체를 함께 비추며 자연스러운 분위기를 더했다.31기 순자는 베이지 계열 상의를 입고 카메라를 바라보며 은은한 미소를 짓고 있다.두 사람은 같은 소파에 나란히 앉아 여유로운 시간을 보내는 모습이며, 창가와 화분, 실내 테이블이 어우러진 카페 배경이 편안한 분위기를 완성했다. 화면 앞쪽에는 손목시계를 착용한 손과 갈색 쿠션이 함께 담겨 거울을 활용한 촬영 구도를 더욱 돋보이게 했다.한편 1990년생 경수는 1991년생인 순자와 ENA, SBS Plus 연애 예능 '나는 솔로' 31기 출연자로 등장해 현실 커플로 발전해 달달한 연애를 이어가고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr