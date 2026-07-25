조인성이 나홍진 감독과의 일화를 공개했다. / 사진='채널 십오야' 유튜브 캡쳐

조인성이 나홍진 감독과의 일화를 공개했다. / 사진='채널 십오야' 유튜브 캡쳐

배우 조인성이 '호프' 촬영 당시 나홍진 감독과 있었던 일화를 공개했다.지난 24일 유튜브 '채널 십오야'에는 영화 '호프'의 주역 황정민, 조인성, 정호연이 출연해 입담을 뽐냈다. 조인성은 루마니아 촬영 당시 나홍진 감독과 있었던 촬영 비하인드를 털어놨다.조인성은 "나홍진 감독이 사우나를 좋아한다"며 "핀란드식 사우나를 만들겠다고 개울에 있는 돌을 꺼냈다"고 말해 주위를 놀라게 했다. 황정민은 "돌에다 장작을 지펴서 데웠다"고 설명했다.하지만 뜨겁게 달군 돌을 이미 물이 가득 찬 통에 넣은 탓에 물이 차갑게 식어버렸다. 결국 수증기를 내야 하는 메커니즘이 망가지며 사우나는 처참한 실패로 끝났다. 나영석은 나홍진 감독의 웃긴 모멘트에 관심을 보였고 정호연은 "나홍진 감독과 예능을 해보는 게 어떠냐"고 말했다.앞서 나영석 PD가 연출하는 영화와 나홍진 감독이 연출하는 예능 중 하나를 선택하라는 밸런스 게임에서도 조인성은 주저 없이 나홍진의 예능을 꼽았다. 그는 "나홍진 감독이 되게 웃기다"라고 이유를 밝혔다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr