사진 = 31기 순자 인스타그램

사진 = 31기 순자 인스타그램

'나는솔로' 31기 순자가 카페에서 31기 경수와 함께한 편안한 일상을 공개하며 자연스러운 매력을 드러냈다.31기 순자는 자신의 인스타그램 스토리에 경수와 함께한 사진을 올렸다.사진에서 31기 순자는 베이지색 반소매 상의를 입고 소파에 기대앉아 과일과 크림이 듬뿍 올라간 케이크를 손에 든 채 환한 미소를 짓고 있다.한 손으로 케이크를 받치고 다른 손으로 장식을 집어 드는 모습이 담겼으며, 손목시계와 팔찌를 매치한 차림이 깔끔한 분위기를 더했다. 뒤편으로는 거울과 창문이 보이는 카페 공간이 함께 담겨 편안한 실내 분위기를 완성했다.이어진 사진에서 31기 경수는 흰색 카라 티셔츠를 입고 흰 앞치마를 착용한 채 테이블에 앉아 옆을 바라보고 있다. 자연스럽게 고개를 돌린 모습과 편안한 표정이 눈길을 끌며, 천장 조명과 실내 인테리어가 어우러진 카페 배경이 여유로운 분위기를 더했다.한편 1990년생 경수는 1991년생인 순자와 ENA, SBS Plus 연애 예능 '나는 솔로' 31기 출연자로 등장해 현실 커플로 발전해 달달한 연애를 이어가고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr