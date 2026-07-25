황정민이 해병대에 입대한 아들의 근황을 공개했다. / 사진='채널 십오야' 유튜브 캡쳐

황정민이 해병대에 입대한 아들의 근황을 공개했다. / 사진='채널 십오야' 유튜브 캡쳐

배우 황정민이 최근 해병대에 입대한 아들의 근황을 공개했다.지난 24일 유튜브 '채널 십오야'에는 영화 '호프'의 주역 황정민, 조인성, 정호연이 게스트로 출연해 화려한 입담을 뽐냈다.나영석 PD는 황정민에게 아들의 입대 근황을 물었다. 황정민은 "군대 간 지 일주일 지났고 내일이면 2주 차"라며 "일주일 지나니 전화기를 줘서 통화할 수 있었다"고 말했다. 그는 "전화가 와서 받으니까 우는 소리가 들리더라"고 말해 안타까움을 자아냈다.황정민의 아들이 입대한 곳은 훈련 강도가 높기로 유명한 해병대였다. 황정민은 아들에게 "무조건 잘 견뎌라. 네 인생에서 이게 제일 힘들다고 생각되면 이것만 견디면 된다"며 엄격하면서도 따뜻한 아버지로서 조언을 건넸다고 밝혔다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr