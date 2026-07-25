이선정이 유튜브를 통해 근황을 알렸다. / 사진='이선정의 선정하기' 유튜브 캡쳐

이선정이 복귀에 대한 각오를 다졌다. / 사진='이선정의 선정하기' 유튜브 캡쳐

배우 이선정이 오랜 공백기를 깨고 유튜브를 통해 근황을 공개했다.지난 24일 공개된 유튜브 채널 '이선정의 선정하기'에 공개된 첫 영상에서는 어머니의 식당에서 일하고 있는 이선정의 근황이 담겼다.영상 속 이선정은 앞치마를 두르고 능숙하게 국수를 삶고 무거운 솥을 옮기며 "운동한다고 생각하면서 괜찮다"며 "먹고 살기 힘들다"라고 현실적인 고충을 토로했다. 이선정은 그동안의 근황을 묻는 말에 "연예인이 일이 없으면 백수지 않냐"며 "일이 없는 날은 엄마네 가게 와서 도와드리고 평일에는 운동하거나 아무 일 없이 지냈다"고 밝혔다. 본업을 쉰 지 2년이 됐다는 그는 "예전에 모아둔 돈이 이제 거의 바닥났다"고 고백했다.초고속 이혼과 관련된 아픈 심경도 숨기지 않았다. 교제 45일 만에 초고속으로 결혼해 4개월 만에 파경을 맞았던 이선정은 "당시 힘들어서 죽고 싶었고, 공황장애도 심하게 왔다"고 고백했다. 하지만 14년이 흐른 지금은 약을 가방에 품고 다니며 불안 증세를 이겨내기 위해 노력하는 등 다시 대중 앞에 설 용기를 냈음을 밝혔다.이선정은 특유의 거침없고 털털한 매력도 눈길을 끌었다. 그는 "20년 동안 48~49kg을 유지했다"며 "다이어트 비결과 나의 최애인 술 이야기까지, 진정성 있게 다 보여주겠다"고 각오를 밝혔다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr