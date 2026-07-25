사진 = SBS '김부장' 캡처

사진 = SBS '김부장' 캡처

'김부장' 소지섭이 구출한 이재용과 북한 요원들에게 포위된 가운데 주상욱이 최대훈과 윤경호의 자녀들까지 인질로 삼는 잔혹한 반격으로 충격을 안겼다.지난 24일 방송된 SBS 금토드라마 '김부장' 9회는 닐슨코리아 기준 순간 최고 23.2%, 전국 21.5%, 수도권 21.3%를 기록하며 무려 6회 연속 시청률 20%를 돌파하는 압도적인 흥행 질주를 이어갔다. 동시간대는 물론 주간 미니시리즈 시청률 1위를 차지했고 2049 시청률 역시 최고 6.6%, 평균 5.8%를 기록하며 한 주간 방송된 모든 프로그램 가운데 1위에 오르는 등 화제성을 입증했다. 최종회를 단 한 회 남겨둔 시점에서도 시청률과 화제성을 모두 장악하며 독보적인 흥행세를 이어가고 있다.앞서 북한 사절단 대표는 남한 정부가 리응령의 망명을 돕고 일급 수배자 김부장에게 경호를 맡겼다는 사실을 빌미로 남북 고위급 회담 중단을 선언했다. 북한 측은 두 사람을 즉시 넘기지 않으면 남북 관계가 완전히 달라질 것이라고 압박했고, 결국 총리의 명령을 받은 특수임무국은 김부장과 리응령을 북한 요원들에게 넘겼다.북한 요원들은 리응령과 김부장을 각각 다른 차량에 태운 뒤 외딴 숲으로 이동했고 김부장은 그곳에서 복수심에 사로잡힌 주강찬과 마주했다. 그리고 주강찬은 "나도 내 딸을 위해서 널 제거해주겠다"라며 김부장을 무차별적으로 폭행한 뒤 총을 겨눴다.그러나 주강찬이 김부장을 트렁크에 태우라고 지시하며 등을 돌린 순간 김부장은 순식간에 북한 요원들을 제압하며 주강찬에게 총을 겨눴고 뒤를 쫓아온 성한수와 박진철도 합류해 전세를 뒤집었다. 리응령의 행방을 추궁당한 주강찬은 살려주면 찾는 일을 돕겠다며 거래를 제안했고, 김부장은 김민지(서수민 분)와의 새로운 삶을 위해 복수심을 억누른 채 제안을 받아들였다.이후 김부장 일행은 정상아(손나은 분), 세탁소 임씨(박진우 분)와 함께 주강찬으로부터 북한 사절단이 머무는 주강찬의 리조트 내부 구조와 경비 정보를 파악한 뒤 구출 작전을 세웠다. 김부장 일행은 경비가 삼엄한 리조트에 잠입하기 위해 회장 주강찬을 앞세웠고 김부장은 운전기사, 박진철은 경호원, 정상아는 비서로 변장했다. 성한수는 차량 트렁크에 몸을 숨긴 채 잠입에 나서 긴장감 속 웃음을 자아냈다.성한수와 박진철, 정상아는 리조트 CCTV 모니터실을 장악해 리응령이 스위트룸에 감금돼 있다는 사실을 알아냈고 김부장은 로프를 타고 건물 외벽을 통해 스위트룸으로 잠입했다. 그 사이 북한 대표는 리응령을 물고문하며 리응령이 숨긴 800만 달러 규모의 대남 공작 자금을 빼앗기 위해 회유했지만 이들의 대화를 엿듣던 김부장은 결정적인 순간 북한 대표를 제압하고 리응령을 구출했다. 같은 시각 성한수와 박진철도 북한 요원들을 상대로 치열한 맨몸 격투를 벌이며 힘을 보탰다.하지만 북한 대표가 김부장과 리응령을 모두 사살하라고 명령하면서 리조트는 순식간에 총격전으로 아수라장이 됐고 심지어 북한 요원들이 리조트 내 모든 전원을 차단시키는 EMP탄을 가동하면서 김부장 일행이 세웠던 모든 계획이 무너지고 만 것. 김부장은 성한수, 최대훈 등과 연락이 닿지 않는 답답한 상황 속에서 쏟아지는 총탄을 막아내며 리응령과 함께 필사적으로 탈출을 시도했지만 끝내 북한 요원들에게 포위되고 말았고 리응령과 등을 맞댄 채 총을 겨누며 일촉즉발의 대치를 이어갔다.이때 북한 요원들과 치열하게 싸우다 상황 파악을 위해 방으로 돌아온 성한수와 박진철은 라이터로 손목을 지지면서까지 결박을 끊어 낸 주강찬과 맞닥뜨렸고 주강찬은 대수롭지 않게 자신을 보는 두 사람에게 휴대전화를 던지며 비소를 날렸다. 영상 속에는 포박된 성한수의 아들 태훈(양준석 분)과 박진철의 딸 다빈(이나연 분)이 "살려주세요"라고 외치는 모습이 담겨 있었고 주강찬은 충격을 받은 성한수와 박진철을 향해 "내 몸에 손끝 하나라도 대면 애들은 죽어"라고 협박을 가했다.격분한 박진철은 주강찬의 멱살을 붙잡고 "다빈이 잘못되면 내가 너 뼈째로 잘근잘근 씹어 먹어버릴 거야"라고 경고했고 성한수 역시 "애들 어딨어"라고 절규했다. 주강찬은 싸늘한 미소만 지어 보이면서 잔혹한 함정의 시작을 알렸다.김부장이 북한 요원들의 포위망을 뚫고 리응령을 지켜낼 수 있을지, 성한수와 박진철이 주강찬에게 붙잡힌 태훈과 다빈을 무사히 구해낼 수 있을지 최종회를 향한 관심이 최고조로 치솟았다.한편 SBS 금토드라마 '김부장' 최종회는 25일 밤 9시 45분 방송된다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr