배우 곽동연이 30대에 접어드는 마음을 털어놨다. / 사진제공=더블랙레이블

배우 곽동연이 넷플릭스 '동궁'의 인터뷰에 참석했다 / 사진제공=더블랙레이블

배우 곽동연이 '동궁'에서 특별출연이라는 이름과 달리 적지 않은 분량을 소화하게 된 비하인드를 전했다.최근 서울시 청담동의 한 카페에서 넷플릭스 시리즈 '동궁'에 출연한 배우 곽동연과 만나 이야기를 나눴다.넷플릭스 '동궁'(연출 최정규)은 귀(⻤)의 세계를 넘나드는 능력을 가진 구천(남주혁)과 비밀을 간직한 궁녀 생강(노윤서)이 왕(조승우)의 부름을 받고 동궁에 깃든 저주를 파헤치면서 벌어지는 이야기다.극 중 곽동연은 궁궐을 뒤덮은 기이한 사건의 시작점에 선 인물인 세자 역으로 분했다. 그는 "정말 특별출연이라고 생각했다. 얼굴이 나오는 장면이 많지 않아서 잠깐 촬영하면 될 줄 알았는데 5개월 정도를 촬영했다"고 웃으며 말했다.예상보다 긴 촬영에도 합류를 결정한 이유는 제작진과의 신뢰였다. 곽동연은 "'동궁'을 제작한 쇼러너스와 감독님들이 워낙 가까운 사이고 신뢰하는 부분이 있는 사이다. 제안을 주셨을 때 '열심히 해보겠다'는 마음으로 합류하게 됐다"고 밝혔다.촬영 과정에서 가장 고된 부분으로는 특수분장을 꼽았다. 그는 "한여름에 목부터 얼굴까지 패치를 본드로 붙이는 분장이었는데, 땀이 나면 자꾸 떨어져 다시 붙이는 과정을 반복해야 했다. 분장팀도 정말 고생을 많이 해주셨다"고 말했다. 이어 "분장하는 데 평균 3시간 정도 걸렸는데, 후반으로 갈수록 분장팀 손이 빨라져 2시간 정도까지 줄었다"고 덧붙였다.특수분장이나 캐릭터에 대한 부담보다는 즐기려 했다고도 했다. 곽동연은 "부담이라기보다 도와줄 수 있는 장치가 많았다. 도움을 받으면서 내가 하고 싶은 걸 잘 해보자는 생각으로 촬영했던 것 같다"고 전했다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr