사진 = tvN '오싹한 연애' 캡처

사진 = tvN '오싹한 연애'

박은빈과 양세종이 죽은 피해자의 메시지를 풀며 점점 더 가까워진다.25일 방송될 tvN 토일드라마 '오싹한 연애'(연출 이민수/ 극본 최정미) 3회에서는 천여리(박은빈 분)와 마강욱(양세종 분) 사이 또 한 번의 협업이 예고된 가운데 두 사람의 관계도 새로운 전환점을 맞이한다.귀신의 한을 풀어줘야만 하는 천여리와 사건을 물면 끝까지 파고드는 마강욱은 줄곧 예기치 못한 일로 만나며 서로에게 잊지 못할 인상을 남겼다. 두 사람이 조우한 장소마다 누군가의 시신이 발견됐기 때문. 특히 지난 2회 말미에는 절벽 아래 바다로 떨어진 천여리와 마강욱이 물속에서 새로운 시신을 목격해 모두를 놀라게 만들었다.이런 상황 속 공개된 사진에는 사건 처리 현장에 남겨진 천여리와 마강욱의 모습이 담겨 있다. 마강욱이 사고 수습에 집중하는 동안 젖은 몸을 모포로 가린 천여리는 낯선 휴대폰 화면을 물끄러미 바라보고 있다. 죽은 자의 것으로 추정되는 이 휴대폰 속에는 어떤 비밀이 숨겨져 있을지 궁금해진다.무엇보다 사고를 수습하는 동안에도 틈틈이 천여리를 챙기는 마강욱의 다정한 손길도 포착돼 시선을 사로잡는다. 천여리의 체온이 떨어질까 봐 따뜻한 음료를 건네고 있는 것. 앞서 시신을 발견했을 때도 마강욱은 놀란 천여리의 눈을 가려주며 섬세한 배려심을 드러냈던 만큼 이번 사건을 계기로 한 발자국 더 가까워질 두 사람의 관계가 기대되고 있다.서로에게 스며들어가는 박은빈과 양세종의 협업 결과는 25일 밤 9시 10분에 방송될 tvN 토일드라마 '오싹한 연애' 3회에서 확인할 수 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr