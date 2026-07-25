사진=텐아시아DB

사진=유튜브 '채널십오야'

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'채널십오야' 배우 황정민이 박정민의 영화 '곡성' 캐스팅 탈락 비하인드를 밝혔다.24일 유튜브 채널 '채널십오야'의 '나영석의 와글와글'에는 '황정민이 외계인 있다고 하면 있는 거지'라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 영화 '호프'의 주역 황정민, 조인성, 정호연이 출연해 나홍진 감독과의 첫 만남부터 캐스팅 과정에 얽힌 비하인드를 전했다.가장 먼저 정호연의 캐스팅 비화를 밝혔다. 그는 "나중에 들은 이야기인데 황정민 선배님이 '오징어게임'을 보고 감독님께 '호연 씨 어떠냐'고 추천해 주셨다고 하더라"고 밝혔다.이어 "저는 그냥 한번 만나보고 싶다는 정도의 가벼운 미팅이었는데, 저에게는 오디션처럼 느껴졌다. 정말 긴장해서 갔다"며 "최대한 있는 그대로의 모습을 보여드리려고 했는데, 그 자리에서 시나리오를 받았다"고 당시를 떠올렸다.특히 그는 "집에 가는 길 내내 시나리오를 꼭 안고 갔다. 집에 도착하자마자 제 이름을 제목 밑에 적어놓으면서 '제발 이 작품이 내 것이 됐으면 좋겠다'고 바랐다"고 말해 작품을 향한 간절했던 마음을 드러냈다.이를 듣던 황정민은 뜻밖의 배우 이름을 꺼냈다. 그는 "박정민도 '곡성' 때 나홍진 감독과 꼭 작업하고 싶어서 찾아간 적이 있다"고 운을 뗐다. 그는 "조금만 역할이라도 달라고 찾아갔는데 감독님이 '술이나 먹자'고 해서 셋이 술을 엄청 마셨다고 하더라. 박정민이 거의 기억을 잃을 정도로 취했다"고 전해 모두를 폭소케 했다.황정민은 이어 박정민이 훗날 털어놓은 말을 전했다. 그는 "정민이가 '이제야 알았다. 좋아하는 사람에게는 시나리오를 주는 게 아니라 술을 먹여서 보내는구나'라고 하더라"고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다.그러자 나영석 PD는 조인성과 정호연에게 "두 분은 어떻게 미팅했냐"고 물었고, 조인성은 "우리는 차 마셨다. 술은 아니었다"고 답했다. 나 PD는 "앞으로 나홍진 감독과 미팅을 앞둔 배우들은 술을 권하면 캐스팅은 쉽지 않다고 보면 되겠다"고 농담을 던졌고, 출연진 역시 웃으며 공감했다.조인성은 자신의 캐스팅 과정도 공개했다. 무릎 수술 직후였던 그는 "몸 상태 때문에 감독님이 원하는 액션을 다 소화하지 못하면 작품에 피해를 줄 수 있다고 미리 말씀드렸다"고 밝혔다.하지만 나홍진 감독은 "뛸 일도 없고 걱정하지 않아도 된다"고 답했고, 조인성은 이를 믿고 출연을 결정했다. 이후 "현장에서 배려를 많이 받으며 촬영했다"고 말했지만, 황정민은 "낚인 거지. 그게 무슨 배려야"라고 받아쳐 또 한 번 폭소를 자아냈다.한편 황정민, 조인성, 정호연이 출연한 '호프'는 비무장지대 인근 호포항에 정체를 알 수 없는 존재가 나타나며 벌어지는 사건을 그린 나홍진 감독의 SF 영화다. 배우들은 작품 이야기뿐 아니라 캐스팅 과정에서 벌어진 유쾌한 에피소드까지 아낌없이 공개하며 남다른 팀워크를 보여줬다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr