선우용여가 세상을 떠난 여운계를 추억했다. / 사진=선우용여 유튜브 캡처

선우용여와, 전원주가 여운계의 생전 제주 집을 찾았다. / 사진=선우용여 유튜브 캡처

배우 선우용여가 절친했던 고(故) 여운계를 떠올리며 제주도에 남겨진 고인의 집을 찾았다. 세월이 흐른 집 앞에서 발길을 돌린 그는 "살아 있을 때 잘 살아야 한다"며 인생에 대한 소신을 전했다.23일 유튜브 채널 '순풍 선우용여'에는 '여운계가 생전에 지은 제주 2000평 집 찾아간 82세 선우용여와 87세 전원주'라는 제목의 영상이 공개됐다.선우용여와 전원주는 제주 여행 중 서귀포 약천사를 찾았다. 그러다가 선우용여는 "여운계 언니네 집을 한번 보자"며 17년 전 세상을 떠났던 여운계가 머물던 제주 별장을 떠올렸다.선우용여는 "여운계 제주집이 약천사 바로 옆"이라고 설명했다. 이어 "거기에 언니가 2000평을 샀다. 암 수술하고 나서 이 집을 지으려고 아픈 상태로 왔다 갔다 했다. 그렇게 만들어놓고 죽었다. 그 집이 그렇게 만들어진 집"이라며 안타까워했다.두 사람과 제작진은 주민들에게 수소문해서 여운계의 집을 찾았다. 주민은 현재 해당 집에 여운계의 남편이 재혼 후 거주하고 있다고 전했다.10년 만에 이 집을 살펴본 선우용여는 "나무가 무성하게 자랐다. 그때는 허허벌판이었다. 집 하나만 있었다"고 회상했다. 한동안 집 주변을 둘러본 그는 결국 발걸음을 돌렸다.고인을 떠올리던 선우용여는 울컥한 듯 "내가 보니까 느낀다. 살아 있을 때 잘 살아야 한다"고 말했다. 이어 전원주를 향해 "언니, 재밌게 쓰다 죽어야 한다. 재밌게 좋은 거 먹고 좋은 거 입고 좋은 구경해야 된다"고 강조했다. 전원주 역시 "얘가 좋은 일 많이 했다. 돈을 잘 쓰고 살았다"며 생전 여운계를 추억했다.여운계는 2007년 신장암 판정을 받은 뒤 투병 생활을 이어갔다. 이후 폐렴까지 겹쳤고, 신장암이 폐암으로 전이되며 2009년 향년 69세로 세상을 떠났다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr