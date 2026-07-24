사진=이나연 유튜브

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티빙 '환승연애2' 출신이자 JTBC 스포츠 아나운서 이나연이 모발이식 후 심각한 부작용을 겪었던 당시를 고백했다.24일 유튜브 채널 '일단이나연 NAYEON'에는 '모발이식, 그동안 말하지 못했던 이유'라는 제목의 영상이 공개됐다.이날 이나연은 "모발이식 후기 절망편을 가져왔다"며 "잘 안된 걸 떠나 엄청나게 큰 부작용을 겪었다"고 털어놨다.평소 한쪽 이마 라인의 M자 형태가 고민이었다는 그는 비절개 롱헤어 모발이식을 선택했다. 수술 직후에는 "헤어라인이 정리되니 얼굴이 예뻐 보였다. 일주일 정도는 경과도 좋았다"며 만족감을 드러냈다.하지만 열흘쯤 지나자 예상치 못한 문제가 생겼다. 그는 "심은 쪽이 아니라 뒤쪽 머리가 우수수 빠지기 시작했다"며 "머리를 감을 때마다 한 움큼씩 빠졌고 결국 하얀 두피가 보였다. 정말 대머리가 됐다"고 충격을 안겼다.병원에서도 "10년 만에 처음 보는 환자"라는 말을 들었다는 그는 탈모 전문병원과 한의원, 대학병원까지 찾아갔지만 명확한 원인은 찾지 못했다고 밝혔다. 다만 평소 좋지 않았던 두피 상태와 면역 반응, 마취약 또는 주사 자극이 복합적으로 작용했을 가능성이 있다는 설명을 들었다고 전했다.이나연은 "1~2cm 채우려다가 거의 30cm가 날아갔다"며 "2026년 1월부터 3~4개월은 지옥 같았다. 빠진 곳 주변까지 계속 탈모가 진행돼 세상이 무너지는 줄 알았다. 집에서 혼자 거울을 보며 울기도 했다"고 고백했다.현재는 상당 부분 회복했다고 밝힌 그는 "병원 잘못은 아니다. 어디서 시술받았어도 나는 이렇게 됐을 것 같다"며 "모발이식을 고민한다면 최소 한 달은 두피 컨디션을 충분히 관리한 뒤 시술받고, 부작용 가능성도 반드시 알고 결정했으면 좋겠다"고 조언했다.한편 이나연은 최근 유튜브에서 JTBC 상암 사옥을 방문하며 "회사가 어려워서 그런가 에어컨이 안 나온다"고 말했다가 논란에 휩싸였다. 이후 해당 발언은 영상에서 삭제됐고, JTBC '사건반장' 양원보 앵커는 "에어컨은 잘 나오고 있다"고 반박하며 논란이 이어졌다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr