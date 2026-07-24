'트롯 대리전'이 성사된다./사진제공=TV조선

'트롯 대리전'이 성사된다./사진제공=TV조선

임영웅과 영탁의 명곡을 두고 세기의 '트롯 대리전'이 성사된다.24일 오후 10시 방송되는 TV CHOSUN '금타는 금요일'에서는 '2026 트롯 대전'을 주제로 올 상반기 노래방 차트를 휩쓴 국민 애창곡 무대가 공개된다. 선(善) 손빈아와 최재명의 맞대결은 임영웅과 영탁의 대리전으로 이어진다.선공에 나선 최재명은 강진의 '막걸리 한잔'을 선곡한다. 이 곡은 영탁이 '미스터트롯' 경연에서 불러 역주행 신화를 쓴 뒤 각종 오디션 대표 경연곡으로 자리 잡았다. 최재명 역시 "'미스터트롯3' 지원 영상에서 이 노래를 불렀다. 그때보다 제가 얼마나 성장했는지 궁금하다"고 밝힌다. 초심이 담긴 노래로 무대에 선 최재명이 자신의 성장 서사를 완성할 수 있을지 주목된다.최재명의 지목을 받은 손빈아는 임영웅의 '별빛 같은 나의 사랑아'로 맞선다. 손빈아는 자신의 팬클럽인 '빛별'을 언급하며 "팬분들께 드리는 무대"라고 각별한 의미를 전한다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr