가비가 미니멀리즘 여행에 도전하며 예상치 못한 변화를 경험했다./사진=텐아시아DB

가비가 미니멀리즘 여행에 도전하며 예상치 못한 변화를 경험했다./사진제공=ENA

가비가 미니멀리즘 여행에 도전하며 예상치 못한 변화를 경험했다.ENA 새 예능 '짐쌀라비움'은 서로 다른 취향과 라이프스타일을 가진 여행자 4명이 캐리어 하나만으로 떠나는 '4인 1캐' 미니멀리즘 여행 버라이어티다. 하나의 캐리어를 함께 사용하는 네 사람이 2주 동안 서로 다른 네 개의 지형을 여행하는 과정을 담는다.평소 캐리어는 물론 기내에 들고 탈 짐까지 꼼꼼히 챙기는 맥시멀리스트인 가비는 압축 코인 티슈와 스킨케어 제품, 소독 티슈, 가습 마스크 등을 챙기며 살아온 '혹시 몰라 퀸'의 일상을 털어놨다. 그는 "살면서 '짐을 줄여야겠다'는 다짐은 해 본 적이 없다"며 "이번이 아니면 시도할 기회가 없을 것 같았다. 나에게 꼭 필요한 미션이라는 생각으로 도전했다"고 말했다.하지만 한정된 캐리어 공간에서는 예상과 다른 생존 방식이 펼쳐졌다. 가비는 "내 옷을 멤버들의 파우치 안에 슬쩍 넣어 놓는 식으로 무임승차를 시도했는데, 나중에 보니 멤버들이 내 옷 주머니에 본인들 짐을 넣어 뒀더라"며 "무임승차에 무임승차를 거듭한 셈"이라고 말해 웃음을 안겼다.소유의 경계가 허물어진 여행에서는 옷과 기초 메이크업 제품은 물론 맏언니 원지의 세안용품까지 함께 사용하는 품앗이가 자연스럽게 이어졌다.가비가 가장 크게 체감한 변화는 '기능성 중심의 비움'이었다. 그는 "기능성을 갖춘 옷 위주로 남겼고, 멋 부리는 데 쓰일 만한 꾸밈 제품들을 과감하게 줄였다. 헤어 트리트먼트나 고데기는 사치였다"고 밝혔다. 이어 "어느 순간 우리 모두 '쌩얼'로 다니는 지경에 도달했다. 게다가 더운 나라 배낭여행자들이 왜 민소매에 반바지만 입는지 이번 기회를 통해 확실히 알게 됐다"고 덧붙였다.여행을 마친 뒤에는 예상 밖의 깨달음도 얻었다. 가비는 "다 필요한 물건이라 생각해서 챙겨 다녔는데, 의외로 필요했던 건 편한 옷과 신발, 선크림뿐이었다"고 말했다. 이어 "오히려 밤에 기름진 제품을 안 써서 그런지 돌아올 때 피부가 꿀피부가 되어 있었다"며 미니멀한 여행이 가져온 변화를 전했다.가비는 "서로 배우고 배려하는 여행이어서 정말 좋았다. 원지 언니의 리더십, 이시안의 노력, 하리무의 텐션이 모두 완벽했다"며 "덕분에 배운 게 10가지나 되는데, 그건 방송 후 나중에 밝히겠다"고 귀띔했다.'짐쌀라비움'은 물건을 줄이는 과정을 넘어 비워진 공간을 멤버들의 연대와 생존 지혜로 채워가는 여행기를 그린다. 8월 1일 오후 7시 50분 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr