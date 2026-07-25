사진=MBN '전현무계획4'

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'전현무계획4' 미혼인 신동이 아기 욕심을 드러내 눈길을 끌었다.24일 방송된 MBN·채널S '전현무계획4'에서는 슈퍼주니어 신동이 게스트로 출연해 전현무, 곽튜브와 함께 경남 합천의 흑돼지 맛집을 찾았다.이날 곽튜브는 "아들이 이제 100일이 조금 넘었다. 아직 기어 다니지는 못하고 뒤집기 연습을 하고 있다"며 아들의 근황을 전했다.이를 듣던 신동은 "어떡해. 너무 부러워. 제일 부럽다"고 말하며 부러운 눈빛을 보냈다. 이어 "나는 사실 결혼보다 아기가 너무 갖고 싶다"고 솔직한 바람을 고백해 시선을 모았다.전현무는 "그럼 넌 나보다 확률이 높겠다. 보통 아기를 원하면 결혼도 하고 싶어지더라"고 말했고, 곽튜브는 "지금 신동 형님 나이가 현무 형님이 '그때 결혼했어야 했는데'라고 이야기하는 시기 아니냐"고 물었다.이에 신동은 "제가 지금 마흔둘"이라고 답했고, 전현무는 "맞다. 딱 그때다. 그 시기를 놓치면 바로 50이다"라고 현실적인 조언을 건넸다.신동이 "거기까지 가면 안 된다"고 웃으며 답하자, 전현무는 "다들 내 얼굴 보고 '형처럼 되면 안 된다'고 얘기하더라"고 셀프 디스를 던져 폭소를 안겼다.앞서 세 사람은 식사에 앞서 다이어트와 식습관에 대한 이야기도 나눴다. 곽튜브는 신동을 보자마자 "살 많이 빠지셨다"고 반겼고, 37kg 감량한 신동은 "여기도 많이 빠진 것 같다"고 화답했다. 이에 곽튜브는 "저는 결혼 다이어트로 뺐다"고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.또 신동은 "밀가루를 좋아하지 않는다"며 라면과 빵, 햄버거, 피자를 즐겨 먹지 않는다고 밝혀 모두를 놀라게 했다. 다만 "튀김가루 묻힌 치킨은 먹는다"고 덧붙여 곽튜브를 혼란스럽게 만들며 유쾌한 분위기를 이어갔다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr