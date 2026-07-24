송강과 이준영이 서로의 삶에 오래도록 머물 선율을 예고했다./사진=tvN 방송 화면 캡처

송강과 이준영이 서로의 삶에 오래도록 머물 선율을 예고했다./사진=tvN 방송 화면 캡처

송강과 이준영이 서로의 삶에 오래도록 머물 선율을 예고했다. 이준영은 지난 21일 육군으로 입대해 잠시 대중 곁을 떠난 가운데, 두 사람이 호흡을 맞춘 '포핸즈'가 2차 티저 영상을 공개했다.tvN 새 토·일 드라마 '포핸즈'는 8월 29일 밤 9시 10분 첫 방송을 앞두고 강비오(송강 분)와 최정요(이준영 분)의 어두운 시간을 비추는 2차 티저 영상 2종을 선보였다.첫 번째 영상은 국제 주니어 콩쿠르에서 대상을 차지했지만, 마음 둘 곳 없이 살아가는 피아니스트 강비오의 일상으로 시작한다. 가족에게 실력을 인정받고 싶었던 강비오는 세계적인 지휘자인 할아버지의 냉담한 태도와 세계 최고가 아니면 안 된다는 어머니의 기대 속에서 점점 절망에 빠져든다.강비오 앞에 어린 시절 콩쿠르에서 인연을 맺은 최정요가 다시 나타난다. 최정요는 피아노를 재밌게 치는 방법을 알려주겠다며 강비오가 잊고 있던 음악의 즐거움을 일깨운다. 최정요에게 조금씩 마음을 여는 강비오는 "행복하게 음악 할 수 있는 방법을 찾아보고 싶어"라고 털어놓으며 변화를 예고한다.두 번째 영상은 강비오에게 한 줄기 빛이 된 최정요 역시 깊은 상처를 품고 있음을 비춘다. 누군가에게 쫓기듯 달리는 최정요의 모습과 "피아노 해서 어떻게 먹고살아요?"라는 말이 교차하며, 궁핍한 현실 속에서 음악을 포기해야 했던 그의 사연을 짐작하게 한다.오랜 시간 외면했던 피아노 앞에 다시 선 최정요는 강비오를 만나 피아니스트의 세계로 한 걸음씩 나아간다. 자신을 진심으로 챙겨주는 강비오에게 마음을 연 그는 연주 메이트가 된 강비오와 호흡을 맞추며 두 사람의 관계 변화를 예고한다.이처럼 '포핸즈'는 두 피아니스트의 서로 다른 삶의 궤적을 담아낸 2차 티저를 통해 강비오와 최정요가 함께 써 내려갈 이야기에 기대를 높인다. 두 사람의 만남이 각자의 삶에 어떤 변화를 가져올지 관심이 쏠린다.음악 천재들만 모인 예술고등학교를 배경으로 청춘들의 우정과 사랑, 경쟁, 성장을 그리는 '포핸즈'는 8월 29일 밤 9시 10분 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr