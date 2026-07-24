이미지 크게보기 사진 = KBS2TV ‘옥탑방의 문제아들’

이미지 크게보기 사진 = KBS2TV ‘옥탑방의 문제아들’

‘옥탑방의 문제아들’ 배우 연정훈이 결혼 21년 차에도 아내 한가인을 향한 변함없는 마음을 드러냈다.24일 방송된 KBS2 ‘옥탑방의 문제아들’에 출연한 연정훈은 자신을 따라다니는 ‘국민 도둑’ 별명부터 한가인과의 결혼 생활까지 다양한 이야기를 꺼냈다.연정훈은 ‘대한민국 3대 도둑’이라는 수식어에 대해 남다른 애착을 보였다.그는 “저는 약간 자부심이 있다. 제가 1대였고, 제가 기자회견에서 ‘도둑’이란 표현을 처음 했다”며 “우스갯소리로 했는데, 간장게장과 어깨를 나란히 할 정도로 파급력이 있었다”고 말했다.이어 해당 표현이 퍼지게 된 계기도 떠올렸다. 연정훈은 “드라마 촬영 후 (회식 끝나고) 집에 들어갈 시간이 됐다. ‘집에 가서 눈 좀 정화하고 올게’라고 말하고 갔는데, 그 말이 퍼졌다”고 전했다.한가인의 미모를 향한 애정 어린 이야기도 이어졌다. 연정훈은 오랜 시간 함께한 아내를 보며 여전히 설렐 때가 있다고 밝혔다.'결혼 21년 차'인 그는 “계속 같이 지내니까 일상으로 생각하지 않냐. 그러다 문득 봤는데 (아내가) 너무 예쁘더라. 그래서 계속 쳐다본 적도 있다”고 말했다.운동 후 달라진 한가인의 모습에 다시 한번 반했던 순간도 전했다. 연정훈은 “아내가 운동하면서 많이 건강해졌다”며 “운동 후 운동복을 입고 들어왔는데 너무 멋있어 보였다”고 밝혔다.연정훈은 “성격도 식성도 반대다. 나는 두루두루 먹는 스타일인데 아내는 한식을 선호한다”고 털어놨다.또한 “아내가 승부욕이 세다. 나는 경쟁하는 운동을 좋아하는데 아내는 정적이고 혼자 하는 운동을 좋아한다. 내가 이기면 일이 난다”고 말해 웃음을 안겼다.한편 연정훈은 2005년 한가인과 결혼해 슬하에 1남1녀를 두고 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr