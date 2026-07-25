이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '김지선 김효진의 그래쪄'

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개그우먼 김지선이 부모님 건강 이상을 실감하게 됐다고 밝혔다.지난 22일 유튜브 채널 '김지선 김효진의 그래쪄'에서 결혼 후 부모에게 무심해진 자녀의 사연을 접한 김지선은 자신의 가족에게도 있었던 경험을 털어놨다.김지선은 "근데 정말 큰일 날 뻔하셨다. 부부만 있는데 이런 일이 생기면 정말 조심해야 한다라고 운을 뗐다.이어 "나도 너무 놀랐던 게 엄마 아빠랑 공연을 보기로 했다. 공연 보기 전에 밥을 먹자 해서 엄마 아빠가 약속 장소로 오고 계셨는데 엄마가 지하철에서 쓰러졌다는 연락을 받았다"고 말했다.김지선은 "엄마가 지하철역 화장실 안에서 의식을 잃었고, 신고를 받고 출동한 119가 곧바로 병원으로 이송했다"고 떠올렸다.김지선은 "화장실 안에서 그렇게 돼서 119가 와서 어머니를 모셔서 병원으로 갔다. 가는데 엄마가 약간 저혈당 증세였던 것 같다"라고 말했다.당시 놀랐던 상황에 대해 그는 "너무 위험하니까 구급차가 응급실로 갔다. 응급실로 갔는데 다행히 엄마 집 근처 병원으로 인계를 해줄 수 있다 해서 나도 그 근처 병원에 갔다가 그 구급차를 같이 타고 가는데 너무 놀랐다"고 돌아봤다.김지선은 "그 다음부터는 우리 엄마 아빠한테도 이런 일이 생길 수 있구나 싶어서 예의주시하게 되더라. 이제는 연세가 예전에 팔팔하시던, 정정하시던 기운 좋았던 엄마 아빠가 아니시구나 싶다"고 씁쓸함을 내비쳤다.이어 아버지의 최근 사고까지 언급했다. 그는 "우리 아버지는 또 얼마 전에 횡단보도 앞에서 넘어지셔서 다쳤다. 부모님의 연세가 이제는 우리가 예전에 생각했던 짱짱했던 연세가 아니시다"며 부모의 건강을 더욱 걱정하게 됐다고 말했다.이를 들은 김효진도 "이제 늘 자녀들이 부모님의 건강을 챙기고 안부도 여쭤봐야 한다. 그게 자식된 도리"라고 공감했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr