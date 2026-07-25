배우 곽동연이 넷플릭스 '동궁'의 인터뷰에 참석했다 / 사진제공=더블랙레이블

배우 곽동연이 넷플릭스 '동궁'에 특별 출연했다. / 사진제공=더블랙레이블

배우 곽동연이 군 입대를 한 달 앞둔 심경을 전했다.최근 서울시 청담동의 한 카페에서 넷플릭스 시리즈 '동궁'에 출연한 배우 곽동연과 만나 이야기를 나눴다.넷플릭스 '동궁'(연출 최정규)은 귀(⻤)의 세계를 넘나드는 능력을 가진 구천(남주혁)과 비밀을 간직한 궁녀 생강(노윤서)이 왕(조승우)의 부름을 받고 동궁에 깃든 저주를 파헤치면서 벌어지는 이야기다.극 중 곽동연은 궁궐을 뒤덮은 기이한 사건의 시작점에 선 인물인 세자 역으로 분했다. 곽동연은 오는 8월 25일 국방의 의무를 이행할 예정이다.이에 그는 "입대가 한 달 정도 남았는데 현실적으로 정리해야 하는 것들을 정리하고 있다. 자동이체가 안 돼 있는 공과금 같은 것들도 하나씩 챙기고 있다"며 웃었다.입대를 앞두고 평소 절친한 사이로 알려진 배우 박보검과 이상이의 응원도 받았다고. 곽동연은 "박보검 형은 워낙 다정한 사람이라 걱정도 많이 해주시고 '넌 잘할 거야'라는 응원을 해주셨다"며 "이상이 형은 제 입대 소식을 듣고 말을 잇지 못하셨다고 들었다"고 말했다.곽동연은 입대 전 남은 시간을 조용히 보내고 싶다는 바람도 전했다. 그는 "개인적인 시간을 가지면서 여행도 다니고 싶었는데 비 때문에 계획대로 잘 안 되고 있다"며 "원래 조용한 지방에 내려가 시간을 보내는 걸 좋아한다. 기회가 된다면 여기저기 여행을 다니면서 마음을 비우고 싶다"고 말했다.군 생활에 대해서는 "상명하복을 잘하면서 시키시는 일은 열심히 하고 싶다"고 각오를 밝혔다.그러면서 "개인 시간이 주어지면 디지털 디톡스를 해보고 싶다. 영상물을 보는 데 너무 익숙해져 있는 게 싫더라"며 "최대한 뭘 보더라도 글을 읽으면서 능동적으로 생각하고 정리하는 습관을 들이고 싶다"고 말했다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr