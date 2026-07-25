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이미지 크게보기 사진 = 이하늘 유튜브 채널

그룹 DJ DOC 멤버 이하늘이 생활고 루머에 직접 입을 열었다.지난 23일 자신의 유튜브 채널에 공개된 '제주도 지디 카페가 이하늘 땅?' 영상에서 이하늘은 제주도 부동산과 관련한 이야기를 꺼냈다.이하늘은 "내 땅은 제주도 대평리에 있다"며 "제 땅이 없다고 생각하거나 내가 거짓말한다고 보는 분들께 말씀드린다. 예전에 제주도에서 결혼식을 올렸던 장소와 붙어 있는 2,000평이 제 땅"이라고 밝혔다.이어 "또 잘난 척한다고 하려나"라며 웃은 그는 "내 말을 안 믿고 생활고에 시달린다고 착각하는 분들이 있어서 말씀드리는 것"이라고 운을 뗐다.이하늘은 "제주도 애월에 있는 GD 카페가 들어선 땅도 원래 제 땅이었다. 그 땅을 정리하고 지금 땅으로 옮긴 것"이라고 설명했다.그러면서 "제가 생활고로 힘들다고 생각해서 도와주신다면 정말 감사하게 먹고살겠다"며 "돈이 아주 많은 건 아니지만 자꾸 돈이 어디 있냐는 이야기가 나오니까 팩트 체크를 한 것뿐"이라고 말했다.마지막으로 그는 "겸손하게 지내고 싶은데 계속 생활고 이야기가 나오다 보니 사실을 말씀드린 것"이라며 "앞으로는 더 겸손하게 살겠다"고 덧붙였다.한편 이하늘은 최근 식당 소음 민원으로 한 차례 논란에 휩싸인 바 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr