이미지 크게보기 사진 = 박영탁 유튜브 채널

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가수 영탁이 필라테스에 처음 도전하면서도 예상 밖의 운동 실력을 보여줬다. 운동을 이어가던 그는 과거 햄스트링 부상 사실도 털어놨다.최근 유튜브 채널 '박영탁'에는 스트레칭과 필라테스를 체험하는 영상이 공개됐다. 본격적인 동작에 들어가기 전 간단한 테스트부터 진행됐고, 강사는 영탁의 발을 살펴본 뒤 "축구를 오래 한 발"이라며 운동 습관을 단번에 알아봤다.눈을 감은 채 균형을 확인하는 테스트에서는 몸이 한쪽으로 기울었고, 결과를 확인한 영탁은 멋쩍은 웃음을 터뜨리며 현장을 유쾌하게 만들었다. 굳어 있던 몸을 풀기 위한 스트레칭도 이어졌지만 표정만큼은 끝까지 밝았다.이후 영탁은 기구를 이용한 필라테스 동작을 소화했고, 특히 다리를 깊게 늘리는 동작이 이어지는 가운데 몸이 떨릴 정도의 강도가 이어졌지만, 영탁은 호흡을 맞추며 끝까지 자세를 유지했다.오른쪽 다리 스트레칭을 이어가던 그는 "오른쪽은 햄스트링이 끊어졌던 적이 있다"고 부상이 있었다고 밝혔다. 이를 들은 강사는 몸 상태를 계속 알려달라고 당부했고, 영탁은 오히려 "오늘은 제대로 해보고 싶다"며 운동 의지를 드러냈다.이어지는 복부 운동과 점프 동작, 발목 중심 밸런스 훈련까지 무리 없이 소화하자 강사는 "정말 운동 우등생이 오셨다"며 감탄했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr