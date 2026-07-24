이미지 크게보기 사진 = 오윤아 유튜브 채널

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배우 오윤아가 최근 몸 상태와 체중 변화에 대해 솔직한 이야기를 꺼냈다.24일 '오윤아'의 채널에는 '오윤아의 본업 모먼트'라는 제목의 영상이 게재됐다.영상에는 방송 녹화를 준비하는 오윤아의 일상이 공개됐다. 촬영을 앞두고 도시락으로 식사를 하던 그는 요즘 컨디션부터 털어놨다.그는 "왜 이렇게 피곤한지 모르겠다. 잠을 항상 5~6시간밖에 못 잔다. 아침에 아들 민이 출근시켜야 하는데, 밥을 대충이라도 해줘야 한다"라고 얘기헀다.이어 예전과 달라진 식습관에 대해 오윤아는 "옛날에는 거의 안 먹었다. 드라마 촬영하거나 촬영 전엔 아예 안 먹었는데, 나이 먹고 습관이 이렇게 바뀌었다. 좀 먹어야 한다. 안 그러면 머리가 안 돌아간다"고 밝혔다.제작진을 향해 그는 "안 먹는다면서 너무 잘 챙겨 먹는 거 아니냐. 너무 민망한데?"라며 그러면서 "살이 6kg 정도 찐 상태다. 너무 힘들어서 일부러 찌웠다."고 밝혔다.체중을 늘릴 수밖에 없었던 이유에 대해서도 그는 "지병이 막 생기더라. 눈이 떨리고 원래 제가 탈골이 있어서 컨디션이 안 좋으면 팔이 빠진다"고 털어놨다.이어 "한동안 안 빠지다가 살이 빠지고 운동을 안 하니까 잡아주는 근육이 없어서 그런지 몸이 너무 안 좋아지더라"며 그래서 그는 식단과 운동을 함께 시작했다고 말했다.오윤아는 "잘 먹고 운동해야겠다고 생각했다. 그래서 단백질 위주로 식사하고 운동해서 건강해졌는데, 살이 안 빠진다"라고 토로했다.또한 제작진이 "지금도 마르지 않았냐"고 묻자 오윤아는 웃으며 선을 그었다. 그는 "하나도 안 말랐다. 저 진짜 보통 몸이다"라고 얘기했고 제작진은 자막을 통해 "다이어트 망언"이라고 설명해 웃음을 자아냈다.오윤아는 키 170cm에 몸무게 53kg을 20년째 유지 중인 것으로 알려졌다.한편 오윤아는 최근 자신의 유튜브 채널을 통해 비연예인과 재혼한 사실을 직접 공개했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr