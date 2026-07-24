백진경 / 사진 = 침착맨 유튜브 채널

크리에이터 '명예영국인' 백진경이 뜻밖의 인연을 공개했다.23일 유튜브 채널 '침착맨'에는 '명예영국인 백진경 초대석'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 공개된 영상에서 백진경은 침착맨(본명 이병건)을 만나 타국 유학을 결심하게 된 계기와 대학 시절 이야기를 전했다.이날 백진경은 "영국은 남편 때문에 간 것이 아니다"라며 "처음에는 워킹홀리데이로 가게 됐다"고 말문을 열었다. 영국 정착 이전 미국에서 생활했다는 그는 "건국대학교 영화학과에 다니다가 도피 유학을 떠났다"고 털어놨다. 백진경은 기대했던 대학 생활과 현실의 간극이 컸다며 "음악과 예술은 좋아했지만 영화를 만드는 건 정말 힘들었다. 원래 영화를 그렇게 좋아했던 것도 아니었다"고 말했다.특히, 그의 뜻밖의 인연이 눈길을 끌었다. 백진경은 학부생 당시 지도교수가 홍상수였다고 고백해 놀라움을 안겼다. 그는 "다들 홍상수 교수님 같은 영화를 만들더라. 나는 블록버스터를 만들고 싶은데"라고 유쾌하게 말을 이었다. 이어 "할리우드를 경험해보고 싶어 미국 유학을 택했다. 원래는 3개월 정도만 있으려고 했는데 너무 좋아서 3~4년을 살게 됐다"고 덧붙였다.한편 백진경은 유튜브 채널 '명예영국인'을 운영하며 다방면의 방송 활동을 이어오고 있다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr