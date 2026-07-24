코미디언 신봉선, 김신영 등이 '전유성 없는 전유성 쇼'를 선보인다. / 사진=텐아시아 DB

코미디언 신봉선이 '전유성 없는 전유성쇼'가 탄생하게 된 배경을 밝혔다.제14회 부산국제코미디페스티벌(BICF·이하 '부코페') 오프라인 기자회견이 24일 서울 상암동 쇼킹케이팝센터에서 열렸다.행사에는 BICF 조직위원회 (김준호 집행위원장, 최대웅 부집행위원장, 조광식 부집행위원장, 성하묵 이사, 조윤호 프로그래머), 갈갈이 개그콘서트 [갈갈이 패밀리] 박준형, 박성호, 임혁필 (KBS 코미디언 13기 동기 3인), 서울 코미디 올 스타스 (김동하, 송하빈, 신승수, 김종찬, 박진주), 옹알스(조수원, 채경선, 하박, 이경섭), 개그콘서트 (김진곤, 신윤승, 윤지웅, 장현욱, 이수경 외 1명), 전유성 없는 전유성 쇼 (이홍렬, 신봉선, 졸탄-이재형, 한현민, 정진욱), B급 청문회 (최성민, 남호연, 김승진) 등이 함께했다.신봉선은 '전유성 없는 전유성 쇼'가 故 전유성과 인연이 있는 후배들을 중심으로 시작됐다고 밝혔다. 그는 "처음에는 저와 김신영, 졸탄을 중심으로 팀을 꾸렸다"며 "이후 선배님이 교수로 재직하며 가르쳤던 제자들과 극단 출신 코미디언 등 인연이 있는 후배들이 합류하게 됐다"고 말했다. 이어 "제자들뿐 아니라 전유성 선배의 오랜 친구도 함께했으면 좋겠다는 의견이 나와 이홍렬 선배에게 러브콜을 보냈다"고 설명했다.그러면서 '전유성 없는 전유성 쇼'에 담긴 의미도 전했다. 신봉선은 "전유성 선배라면 저희가 무엇을 했을 때 가장 좋아하셨을까를 생각했는데, 결국 관객을 웃기는 모습을 가장 기뻐하셨을 것 같았다"며 "올해는 선배가 없는 첫 축제인 만큼 헌정 공연을 올리고 싶었다"고 말했다.제14회 '부코페'는 내달 21일부터 30일까지 열흘간 부산 전역에서 펼쳐진다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr