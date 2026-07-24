옥택연이 아시아 팬미팅 투어를 개최한다. / 사진제공=피프티원케이

배우 옥택연이 최근 SBS 드라마 '김부장'에 특별 출연해 강렬한 존재감을 남긴 데 이어 글로벌 팬들과 만난다. 옥택연은 3년 만에 아시아 팬미팅 투어를 개최하고 타이베이를 시작으로 베이징, 마카오 등 여러 도시를 찾을 예정이다. 팬미팅 포스터도 함께 공개됐다.24일 소속사 피프티원케이는 2026 옥택연 아시아 팬미팅 투어 'TodaY' 개최 소식을 알렸다. 이번 투어는 10월 3일 타이베이 공연을 시작으로 베이징, 마카오 등 아시아 여러 도시에서 이어질 예정이다.함께 공개된 포스터 속 옥택연은 하늘색 셔츠와 흰색 바지를 매치한 차림으로 소파에 앉아 미소를 짓고 있다. 편안하면서도 댄디한 분위기를 자아내며 팬미팅에 대한 기대를 높였다.'TodaY'는 2023년 열린 옥택연의 첫 아시아 팬미팅 'Special TY' 이후 약 3년 만에 개최되는 팬미팅 투어다. 옥택연은 이번 공연을 통해 다양한 토크와 무대를 선보이며 현지 팬들과 소통할 예정이다.옥택연은 드라마 '빈센조', '어사와 조이', '블라인드', '남주의 첫날밤을 가져버렸다'와 영화 '한산: 용의 출현' 등에 출연하며 배우로 활동해왔다. 영화 '그랑 메종 파리'와 일본 넷플릭스 '소울메이트'를 통해 해외에서도 활동 영역을 넓혔으며, 최근에는 드라마 '김부장'에 특별 출연해 존재감을 보여줬다. 이와 함께 2PM 일본 데뷔 15주년 기념 도쿄돔 콘서트를 마쳤고, 화보와 브랜드 앰배서더 활동 등 다양한 분야에서도 활동을 이어가고 있다.옥택연의 아시아 팬미팅 투어 'TodaY'는 향후 개최 도시가 추가될 예정이며, 자세한 일정은 추후 공개된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr