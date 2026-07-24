가수 성리 / 사진=트롯티어(TROTIER)

가수 성리 / 사진=트롯티어(TROTIER)

글로벌 K-트롯 매거진 '트롯티어(TROTIER) 8월호 성리호'가 최단기간 완판을 기록했다.24일 트롯티어에 따르면 성리의 4가지 버전(A, B, C, D형)의 커버로 제작된 8월호 예약 판매는 지난 7월 8일부터 22일까지 진행됐으며, 준비된 수량이 모두 소진됐다.특히 성리 공식 팬카페 '성리학자'를 중심으로 구매 참여와 응원이 이어지며 역대 최단기간 완판을 기록하게 됐다. 이번 완판은 개인 소장용 구매는 물론 팬들이 직접 제안한 기부 구매까지 이어지며 완성됐다. 팬들의 자발적인 참여가 판매를 넘어 선한 영향력으로 확장됐다는 점에서 의미를 더했다.'트롯티어 8월호 성리호'는 'STAND TALL : 오래 걸어 더욱 단단해진 성리의 무대'를 커버 콘셉트로 내세웠다. 아이돌 그룹 메인보컬에서 출발해 트롯 아티스트로 성장하기까지의 여정, 오랜 시간 다져온 음악 세계와 무대 철학, 그리고 깊어진 보컬과 퍼포먼스를 심층 인터뷰와 콘셉트 화보를 통해 담아냈다.성리는 심층 인터뷰를 통해 음악적 진화 과정을 털어놓았다. 특유의 미성과 구수한 호소력을 넘나드는 보컬 디자인의 비밀은 물론, 격렬한 댄스 트롯 무대에서도 성량을 유지하는 그만의 무대 공간 활용법을 공개했다.또한 긴 무명 시절과 수차례의 오디션 탈락 속에서도 묵묵히 버텨온 인간 김성리의 내면 이야기와 함께, 10년의 역사를 함께한 팬덤 '성리학자'를 향한 각별한 애정과 어머니를 향한 남다른 효심을 전한다.트롯티어 관계자는 "성리와 성리학자 여러분이 보여준 뜨거운 성원에 깊이 감사드린다"며 "앞으로도 K-트롯 아티스트의 진정성과 음악을 깊이 있게 기록하는 콘텐츠를 선보이겠다"고 전했다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr