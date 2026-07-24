성대를 다친 전현무가 목 보호대를 착용한 채 '전현무계획4' 촬영에 나선다./사진제공=MBN, 채널S

성대를 다친 전현무가 목 보호대를 착용한 채 '전현무계획4' 촬영에 나선다./사진제공=MBN, 채널S

성대를 다친 전현무가 목 보호대를 착용한 채 '전현무계획4' 촬영에 나선다.24일 방송되는 MBN·채널S 예능 '전현무계획4'에서는 전현무와 곽튜브(곽준빈)가 경남 합천을 찾아 해인사 스님들의 단골 산채정식 맛집을 방문한다.이날 전현무는 목 보호대를 착용한 채 등장해 "시청자분들께 죄송하다. 성대가 나갔다. 그래도 오늘 맛집 소개를 해야 하므로 왔다"며 프로그램을 향한 책임감을 내비친다. 이에 곽튜브는 "오늘은 경상남도 합천에 왔다!"고 외치며 본격적인 먹트립의 시작을 알린다.산채정식집으로 향하던 전현무는 "여기는 해인사 스님들의 맛집"이라고 소개한다. 식당에 도착한 두 사람은 벽면을 가득 메운 예약 포스트잇을 발견하고 놀라움을 감추지 못한다. 전국 각지 스님들의 이름이 적힌 포스트잇을 본 전현무는 "스님들이 예약을 많이 했네"라며 감탄한다.테이블에는 30가지 반찬이 한 상 가득 차려진다. '스님 김치'와 경상도에서만 맛볼 수 있는 가죽나물이 등장하자 두 사람은 기대감을 감추지 못한다. 이어 산채정식의 대표 메뉴인 더덕구이와 함께 예상 밖의 재료로 끓여낸 국이 상에 오르고, 고기 없이도 깊은 풍미를 자랑하는 국물 맛에 전현무는 "와~ 향이 너무 좋다"며 연신 감탄을 쏟아낸다.전현무의 입맛은 물론 목 건강까지 사로잡은 합천 산채정식 맛집은 24일 방송되는 '전현무계획4'에서 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr