송지효 / 사진 = 송지효 SNS

배우 겸 사업가 송지효가 또 한 번 브랜드 홍보에 발 벗고 나섰다.24일 송지효의 언더웨어 브랜드 공식 SNS에는 별다른 문구 없이 사진 한 장이 게재됐다. 공개된 사진에는 오버핏 디자인의 카라 원피스를 입은 송지효의 화보가 담겼다. 이날 그는 파격적인 하의실종 패션을 입고도 당황한 기색 없이 촬영을 이어가 화보의 완성도를 높였다.특히, 그의 고혹적인 반전 매력이 눈길을 끌었다. 사진 속 송지효는 긴생머리와 하얀 도자기 피부로 청초한 비주얼을 자랑했다. 그는 허리에 손을 얹고 잘록한 허리 라인을 부각하는가 하면 탄탄한 허벅지 라인으로 늘씬한 각선미를 자아내 팬들의 감탄을 샀다.앞서 그는 나시 브라톱과 데님 팬츠를 입고 직접 브랜드 화보 촬영에 나서 화제를 모은 바 있다. 당시 그는 한껏 물오른 성숙미를 발산해 "몸매 관리가 진짜 잘 됐다", "미모가 장난 아니네" 등 폭발적인 반응을 샀다.한편, 송지효는 SBS '런닝맨'에 고정 출연하며 활발한 활동을 이어오고 있다. 그는 2024년 속옷 및 향수 사업에 도전하며 새 출발을 알렸다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr