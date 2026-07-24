손연재가 홀로 외출한 순간을 공개했다. / 사진=손연재 SNS

손연재가 근황을 공개했다. / 사진=손연재 SNS

전 리듬체조 국가대표 손연재가 혼자 외출한 여유로운 일상을 공개했다.손연재는 24일 자신의 SNS에 "다음주 여름 휴가준비 휴가 전 마지막 (혼자) 외출"이라는 글과 함께 사진 여러 장을 게재했다.사진 속 손연재는 한 음식점에서 식사 중이다. 그는 키티 파우치를 들고 포즈를 취했다. 손연재는 "키티 못 참아"라고 얘기하며 캐릭터에 대한 팬심을 나타냈다.손연재는 흰색 이너에 얇은 그레이 톤 가디건을 매치하고 밑단에 레이스 포인트가 있는 블랙 스커트를 착용했다. 단정하면서도 시크한 분위기를 연출했다. 긴 생머리와 삔으로 포인트 준 가르마 스타일이 청순하면서도 귀여운 매력을 더했다.손연재는 2022년 9세 연상의 금융업 종사자와 결혼했다. 슬하에 아들 한 명을 두고 있다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr