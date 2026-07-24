샤이니 태민 / 사진=텐아시아 DB

태민 포스터/ 사진=갤럭시코퍼레이션

그룹 샤이니 멤버 겸 솔로 가수 태민이 컴백을 예고했다.태민은 24일 공식 SNS를 통해 새 앨범 'PHASE 1 : SOFT VIOLENCE' 포스터와 '2026-27 TAEMIN WORLD TOUR [LiMiNaL]' 티저 포스터를 차례로 공개했다. 이에 따르면 태민의 새 앨범은 다음 달 31일 오후 6시 발매된다.앞서 태민은 지난 23일 'This is' 영상을 선보이며 컴백을 알렸다. 이후 공개된 앨범 포스터에는 각설탕과 개미, 'PHASE 1 : SOFT VIOLENCE'라는 문구가 담겼으며, 팬들 사이에서 다양한 해석이 이어지고 있다.태민은 새 앨범 발매 이후 '2026-27 TAEMIN WORLD TOUR [LiMiNaL]'을 통해 글로벌 팬들과 만날 예정이다. 같은 날 공개된 월드투어 티저 포스터에는 틈 사이로 얼굴 일부를 드러낸 태민의 모습이 담겼다. 투어 타이틀인 'LiMiNaL'은 라틴어 'Limen(경계)'에서 유래한 단어로, 새로운 변화의 시작을 의미한다.태민은 글로벌 행보를 이어가고 있다. 태민은 최근 해외 대형 음악 페스티벌 무대에 잇달아 올랐다. 올해 한국 솔로 남자 가수 최초로 미국 '코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌'에 출연했으며, 영국 'BST 하이드 파크' 무대에도 이름을 올렸다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr