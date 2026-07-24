배정남이 반려견을 떠나보냈다. / 사진=배정남 SNS

배정남이 반려견을 떠나보내며 추억이 담긴 사진을 공개했다. / 사진=배정남 SNS

배우 배정남이 반려견 벨을 떠나보낸 지 약 10개월 만에 또 다른 반려견 대원의 비보를 전하며 안타까움을 자아냈다. 반려견들을 향한 애틋한 마음이 담긴 추억 사진과 영상도 함께 공개돼 보는 이들의 마음을 울렸다.배정남은 23일 자신의 SNS에 "너무나 착하고 이쁜 대원아 벨누나 만나서 마음껏 뛰어놀고 있그레이~ 누나 아플때 옆에서 너가 많이 위로하고 도와줘서 고맙데이~ 벨 옆에 늘 대원이가 있었네. 이제 아프지말고 푹쉬그레이 고맙다 대원아"라는 글을 게재했다.함께 공개한 사진과 영상에는 대원이와 함께한 일상의 모습이 담겼다. 대원이와 벨이 나란히 누워 햇볕을 쬐는 모습, 함께 노는 모습부터, 배정남이 대원을 쓰다듬으며 교감하는 장면까지 행복했던 일상이 고스란히 담겼다.앞서 배정남은 지난해 9월 반려견 벨을 떠나보내 많은 이들의 위로를 받았다. 벨은 배정남이 17년간 함께한 반려견으로, 급성 디스크로 인해 전신마비 진단을 받은 후 배정남이 정성스럽게 병간호한 모습이 화제가 되기도 했다. 배정남의 케어 덕에 벨은 다소 회복한 모습을 보였으나, 갑작스러운 심장마비로 무지개다리를 건넜다. 지난해에 이어 올해 배정남이 또 다시 반려견과 이별했다는 소식은 더욱 안타까움을 자아내고 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr