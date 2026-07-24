잔나비 / 사진 = 잔나비 SNS

배우 김혜수가 남다른 모델 기럭지를 자랑했다.24일 김혜수는 자신의 SNS에 별다른 문구 없이 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 탁 트인 도로 위 오렌지톤 트레이닝 셋업을 입고 환한 미소를 짓는 김혜수의 모습이 담겼다. 그는 자연광 아래서특히, 그의 모델 비율이 눈길을 끌었다. 사진 속 그는 소멸 직전의 작은 얼굴과 달리 늘씬한 기럭지를 자랑해 놀라움을 안겼다. 김혜수는 오버핏에도 가려지지 않는 잘록한 허리 라인으로 비현실적 비율을 자아내 팬들의 감탄을 샀다.사진을 본 팬들은 "웃는 얼굴이 너무 예쁘네", "이 얼굴이 어떻게 56세"라며 그의 변함없는 비주얼에 찬사를 보냈다.한편, 김혜수는 쿠팡플레이 시리즈 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'로 안방 복귀를 알렸다. 해당 작품은 오는 31일 공개될 예정이다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr