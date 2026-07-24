최정훈 / 사진 = 최정훈 SNS

밴드 잔나비 보컬 최정훈이 오랜만에 근황을 전했다.24일 최정훈은 자신의 SNS에 별다른 문구 없이 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 강렬한 레드톤 카라 반소매 티셔츠를 입고 뿔테안경을 착용한 최정훈의 셀카가 담겼다. 그는 한층 더 갸름해진 얼굴과 또렷한 이목구비로 난해한 패션도 완벽 소화해 놀라움을 안겼다.특히, 안정을 되찾은 듯한 그의 모습이 눈길을 끌었다. 사진 속 최정훈은 한껏 차분해진 눈빛으로 카메라를 응시하며 옅은 미소를 지었다. 앞서 지난 6월 미국 뉴욕을 찾은 그는 당시 감기 증세와 손 부상이 회복에 차도를 보이고 있다는 소식을 전해 반가움을 안긴 바 있다. 이후 한 달 만에 전한 근황 속 최정훈은 한층 건강해진 모습으로 팬들의 안도를 샀다.한편, 최정훈은 2024년 10세 연상의 배우 한지민과 공개 열애를 시작했다. 그는 지난 5월 한 대학 축제 무대에서 눈물을 흘려 결별설에 휩싸이기도 했으나 당시 "저도 목소리가 안 나온 건 처음이다. 그래서 당황스러웠다"고 적극 해명하며 해당 무분별한 의혹에 선을 그었다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr